В «Артеке» проходит фестиваль воздушных змеев

В небе над Международным детским центром «Артек» парят десятки легкокрылых змеев. Это проходит фестиваль воздушных змеев в детском лагере «Лесной», который стал настоящим праздником. Для детей подготовлены разные тематические площадки. Артековцы весело проводят время: они запускают воздушных змеев, танцуют, играют в гольф, волейбол и, конечно, купаются в море.

Как сообщает пресс-служба МДЦ «Артек», по традиции, вожатым в этом помогал отряд-организатор. Ребята вместе с наставниками придумали и провели увлекательное событие для своих сверстников. Благодаря совместной работе детей и взрослых на фестивале царила радостная и дружеская атмосфера.

Так, Артем Ланцкевич из Симферополя и Ибрагим Джапаев из Севастополя, которые в «Артеке» стали друзьями, вместе проводили станцию «Шахматы».

Мы выбрали эту станцию, потому что нам нравится этот вид спорта. Фестиваль очень яркий, мы не только запускали змеев, но и играли, и танцевали, — рассказали ребята.

Для многих артековцев этот фестиваль стал мастер-классом по управлению воздушными объектами и возможностью запустить самого первого своего воздушного змея. Эмоции после такого события переполняют.

Я первый раз в жизни запустил воздушного змея, мне в этом помогали друзья-соотрядники. Мне очень понравилось, впечатления яркие и необычные. Это весело и увлекательно, – поделился впечатлением Егор Тамарли из Симферополя.

Здесь всем нашлось дело, в том числе и для профильного медиа-отряда. Юные журналисты снимали репортаж, записали стенд-ап и интервью, чтобы осветить это яркое событие на официальной странице лагеря ВКонтакте.

Мы поработали отлично, – говорит Виолетта Грибанова из Симферополя. – Отряд-организатор постарался и сделал все просто прекрасно, готовить материалы было интересно.

Зачастую именно в «Артеке» дети пробуют что-то новое. Фестиваль воздушных змеев станет для артековцев еще одним незабываемым воспоминанием, которое они увезут из крымской страны Детства.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».