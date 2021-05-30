В «Артеке» проходит финал конкурса молодых исполнителей «Детская Новая волна–2021»

29-30 мая в Международном детском центре «Артек» проходит финальный этап Международного конкурса «Детская Новая Волна–2021».

Участниками финала стали 12 юные исполнители из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Индии, Грузии, Китая. Музыкальному конкурсу уже 14 лет, в «Артеке» финал проходит с 2010 года. В этом году зрителями финала стали более 2 500 детей из всех регионов России.

Приветствие участникам и гостям Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна–2021» направил Президент РФ Владимир Путин.

Вновь легендарный «Артек» становится центром притяжения для одарённых ребят из разных стран, предоставляет им прекрасную возможность выступить на сцене, продемонстрировать зрителям и строгому жюри свой талант, получить бесценный опыт общения с признанными мэтрами современной эстрады и, конечно, подружиться со сверстниками, познакомиться с достопримечательностями Крыма. Убежден, что традиционно гостеприимная, теплая атмосфера популярного конкурса подарит всем самые добрые эмоции и впечатления. Успехов вам и всего самого лучшего, – подчеркнул Глава государства.

Также с приветственным словом ко всем присутствующим обратился Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Он отметил, что конкурс «Детская Новая волна», который традиционно принимает «Артек» – одно из наиболее ярких и знаковых культурных событий на полуострове и далеко за его пределами.

Российский «Артек» с радостью принимает всех гостей, это новое окно возможностей и кузница детских талантов. Считаю, что конкурс – точка роста и притяжения талантов на полуостров. Все участники получат бесценный опыт и массу положительных впечатлений от такого замечательного мероприятия, – сказал Глава Крыма.

В свою очередь директор «Артека» Константин Федоренко отметил, что финал конкурса «Детская новая волна» – это событие международного уровня.

На сцене «Артека» выступают юные исполнители из разных стран, а зрителями финала стали дети из 85 субъектов Российской Федерации. Проведение финала было бы невозможным без участия Главы Крыма Сергея Аксенова, Роспотребнадзора, абсолютно всех служб и ведомства, которые оказали содействие в организации подготовки и проведения столь масштабного события в сохраняющихся условиях эпидобстановки. Соблюдение всех правил позволит обезопасить здоровье всех участников, зрителей, конкурсантов и жюри.

Также руководитель «Артека» прокомментировал нововведения конкурса, в этом году в состав жюри, вместе с выдающимися исполнителями, вошли популярные тиктокеры.

Инфлюенс-маркетинг – это один из способов достучаться до максимальной аудитории. Важно использовать все социальные сети, чтобы через них показать лучших детей мира, которые обладают уникальными вокальными данными. Любая технология хороша, если она транслирует положительное, позитивное. В «Артеке» собираются лучшие дети страны и мира, как на сцене, так и на трибунах, – сказал Константин Федоренко.

В этом году выступления участников оценивают два состава жюри: в первом – популярные исполнители Александр Буйнов, Алсу, Юлия Савичева, а также руководитель Арт-кластера «Таврида» Сергей Першин. Во втором составе – популярные тиктокеры Gary Grey (Герман Черных), Zolotova (Вероника Золотова), Dava (Давид Манукян) и Karina Kross (Карина Лазарьянц).

Участниками финала стали Каринэ Меграбян (Армения), Софи Ярмилко (Грузия), Софи Гилл Сингх (Индия), Сюй Мохань (Китай), Дарья Марцынкевич (Республика Беларусь), Анна Юркевич (Республика Беларусь), Камилла Кузденбаева (Республика Казахстан), Жан Маким (Республика Казахстан), Татьяна Меженцева (Россия), Дуэт У’Лей – София Каменева и Григорий Карапетян (Россия), Валерий Кузаков (Россия), Милана Пономаренко (Россия).

В первый день конкурса юные участники исполнили популярные современные песни и получили первые оценки жюри. Звездные гости отмечают, что проведения конкурса в «Артеке» – замечательная и важная традиция.

Конкурс в «Артеке» завершается сегодня вечером. Победителя «Детской Новой волны» выберут не только члены жюри. Свое голосование проведут и артековцы, ребята выберут обладателя приза зрительских симпатий.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».