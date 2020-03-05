В «Артеке» прошел фестиваль буктрейлеров

Кульминацией литературной смены «Слова, изменившие мир» в «Артеке» стал конкурс буктрейлеров. Три недели артековцы создавали видеоролики, призванные лаконично и интригующе рассказать о какой-либо книге и привлечь к ней читателя. Ребята пробовали себя в роли сценаристов и режиссеров, актеров, операторов и монтажеров. Авторы работ, вышедших в финал конкурса, надеются, что их буктрейлеры (короткие видеоролики о книгах) вызовут у сверстников интерес к конкретным произведениям и к чтению.

Фестиваль буктрейлеров, посвященный новому жанру рекламно-иллюстративного искусства, проходит в «Артеке» третий раз, и педагоги видят в нем большой образовательный потенциал. Самое главное, он побуждает детей обратиться к книге – вспомнить любимые произведения или грамотно выбрать новинку. Чтобы снять буктрейлер, артековцы обсуждают выбранную книгу и ее основную идею – без этого не придумать хороший сюжет и не написать сценарий. А затем сами проводят съемки и монтируют материал. Это дает возможность подросткам попробовать себя в профессиях режиссеров и сценаристов, актеров, операторов и монтажеров.

Программа конкурса показала, что артековцы читают сами и обращают внимание сверстников на русскую и зарубежную классику, фантастику и фентези. Зрителям были предложены буктрейлеры к сказке Александра Пушкина «Сказка о золотом петушке», роману Марка Твена «Принц и нищий», трилогии Джона Толкина «Властелин колец». Также в буктрейлерах и на афишах к ним были «прорекламированы» «Гарри Поттер» Джоан Роулинг, «Чарли и шоколадная фабрика» Роальда Даля, «Ритуал» Марины и Сергея Дьяченко, «Судьба человека» Михаила Шолохова.

По мнению детей, фестиваль буктрейлеров – хорошая идея, ярким роликом можно вызвать интерес к книге и к чтению­.

Мы в «Кипарисном» выбрали «Сказку о золотом петушке», потому что она интересная и со смыслом! Она учит, что всегда надо держать слово, – делится один из самых юных участников фестиваля Алеша Литвинов из Керчи. – Я сегодня еще и артист, представлял ролик на сцене в роли Пушкина. Было здорово поучаствовать в проекте.

А вот как объяснили выбор книги артековцы из лагеря «Морской».

У многих ребят в отряде любимый писатель – Марк Твен. В романе «Принц и нищий» он затрагивает важные социальные проблемы, – говорит Аня Багрий из Тимошевска Краснодарского края. – Над роликом мы работали несколько дней – нашли реквизит, что-то сами смастерили. Съемки вели несколько часов, долго монтировали. Мы довольны тем, что получилось! Думаю, тот, кто увидит наш буктрейлер, захочет прочитать книгу.

В конкурсе буктрейлеров III место занял ролик лагеря «Морской», на II месте «Лазурный», лучшим единодушно признан буктрейлер лагеря «Янтарный».

Отдельно жюри оценило творчество ребят в конкурсе афиш к буктрейлерам. Здесь III место занял лагерь «Янтарный», II место – «Кипарисный», I место – «Лазурный».

Кроме того, в этом году ребята не только сняли ролики к любимым книгам, но и сами смогли попробовать себя в роли писателей. В литературно-художественном конкурсе «Артековские истории» жюри отметило юных авторов из «Кипарисного» и «Хрустального».

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».