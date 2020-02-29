В «Артеке» прошел конкурс песен Евгения Крылатова

Одним из самых важных дел смены для артековцев является конкурс песни. Отряды в «Артеке» готовятся к нему заранее, репетируя композиции, танцы и сценки. Конкурс песни в детском лагере «Янтарный» посвятили композитору Евгению Крылатову, которому 23 февраля исполнилось бы 86 лет.

Песня – одна из любимых артековцами традиций. Ребята поют их в отрядных кругах, во время общелагерных и общеартековских событий. Слова любимой детьми композиции «Всем-всем добрый день!», которая посвящена традиции артековского приветствия, написал поэт Юрий Энтин, а музыку к песне сочинил композитор Евгений Крылатов.

Евгений Крылатов был большим другом «Артека» и автором музыки к множеству любимых целыми поколениями фильмов и мультфильмов.

В 1980 году вышел фильм «Приключения Электроника», и началась моя жизнь как детского композитора. С этого момента у меня с «Артеком» завязалась большая дружба. Я приезжал сюда каждый год, и не по разу, – вспоминал Евгений Павлович во время своего визита в «Артек» в 2017 году. Для многих детей и взрослых его песни – символ счастливого детства.

Прикоснуться к творчеству Евгения Крылатова смогли ребята из детского лагеря «Янтарный». Каждый отряд подготовил целую постановку под одну из песен автора. Для детей конкурс стал особенно символичным, ведь с этой музыкой свое детство провели и их родители.

Со сцены дворца «Суук-Су» в этот вечер звучали «Прекрасное далёко», «До чего дошёл прогресс…», «Три белых коня», «Песня про костюмчик» и другие композиции. Отряд-организатор выступил в виде экипажа самолета, познакомив зрителей со «странами», которые представляли участники. В завершении конкурса «янтарники» вместе исполнили еще несколько любимых песен Евгения Крылатова, среди которых «Песенка о снежинке» и «Крылатые качели».

Победителей конкурса песни определяло жюри, состоявшее их президентов отрядов-участников. Ребята выполнили непростую работу, а обладателем Гран-при конкурса стал 3 отряд, исполнявший песню «Прекрасное далёко».

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».