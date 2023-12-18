В «Артеке» работает Мастерская Деда Мороза

Участниками Города мастеров «Мастерская Деда Мороза» стали почти 2000 артековцев из всех детских лагерей центра. Были представлены более 50 технических, творческих и спортивных площадок. Свои активности в «Артеке» развернули педагоги Центра дополнительного образования и тематические партнеры детского центра. В насыщенной и разноплановой программе занятий каждый нашел себе что-то по вкусу: культура и социальное проектирование, ораторское искусство, наука и спорт.

Фестиваль развернулся на Дворцовой площади, где в этот же день первой в Крыму зажглась разноцветными огнями главная елка «Артека». Более 50 станций разместились во Дворце спорта и возле новогодней красавицы.

Большинство площадок, которые подготовил Центр детского творчества, были посвящены предстоящему празднику – Новому году. Педагоги обучали ребят акварельному рисунку, бисероплетению, фитодизайну, театральному гриму и созданию артековских сувениров. Участники смены познакомились с удивительными крымскими минералами, заглянули на станцию киберспорта, попробовали себя в диджеинге, прикоснулись к тайнам астрономии.

Я побывал уже на четырех площадках, посмотрел, как управлять диджей-пультом, попробовал семафорить и поиграл во флорбол. А больше всего мне понравилась станция «Новогодние песни», где мы играли на гитаре. Мне кажется, такие события как Город мастеров помогают нам найти себя в интересных занятиях и познакомиться, – поделился впечатлениями Константин Попов из Сургута.

У входа во Дворец порта каждый мог заняться любимым делом – работали площадки флорбола, автодела, рокфишинга, семафора и такелажа. Помимо этого, артековцы пробовали себя в диджеинге, создавали цифровые портреты, писали добрые письма на станции «Почты России» и участвовали в викторине форума «Новогодний зачет».

Особое внимание ребят привлекли образовательные и творческие активности, подготовленные партнерами детского центра.

На площадке от «Вдохновителей» артековцы смогли познакомиться с нейрографикой и подумать о своих планах на 2024 год.

В рамках нашей площадки «Сотвори мечту» ребята проецируют через нейрографику свою мечту на 2024 год. С помощью занятия по нейрографике мы помогаем ребятам изучить свои мысли и желания. Уверены, каждый поймет, какие сферы он хочет реализовать в 2024 году, – рассказала куратор программы «В поисках мечты» Екатерина Пахомова.

Станция Тюменского индустриального университета стала местом, где нет плохих оценок, скучных уроков, а зачет и подарок получили абсолютно все, кто принял участие в викторине «Новогодний зачет».

Мы зарегистрировались на платформе и прошли новогоднюю викторину, которая мне невероятно понравилась, так как были вопросы из фильмов и мультиков. Все это создало классную новогоднюю атмосферу. В подарок нам дали елочную игрушку, распечатанную на 3D-принтере, – рассказала Екатерина Стуколова, г. Севастополь.

Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского провел обряд зимних святок «Пришла коляда». Ребята увидели и сами стали участниками старинного обряда колядования с исполнением традиционных песен, колядок, народно-бытовых танцев. Творческие коллективы использовали элементы традиционной вечорки, с народными молодежными играми и забавами.

Воспитанники детского центра не смогли пройти мимо площадки «Киностудия Кира Булычева», которая совместно с кинокомпанией «Коннект Фильм» представляет в «Артеке» программу «Ты кадр». Участники и наставники программы представили кинодостижения детей за 2023 год. Показали трейлеры фильмов, снятых детьми в «Артеке», рассказали о современном кинематографе. А еще записали с детьми актерские визитки, которые попадут в актерскую базу «Ты кадр». И самое главное – записали видеопоздравления и новогодние обращения артековцев к детям всего мира! Обращения будут переведены на английский язык с субтитрами.

«Город мастеров» стал местом, где каждый мог узнать много нового, попробовать себя в интересных видах деятельности и пообщаться друг с другом.

На Городе мастеров я научилась пользоваться гравюрой, посмотрела выступления ребят в традиционных костюмах и посетила станцию фотовидение. Я уверена, что все полученные навыки могу пригодиться мне в будущем. Спасибо «Артеку» за такие интересные события, – отметила Дарья Зайцева, г. Зверево.

На площадках царила праздничная атмосфера. У сверкающей разноцветными огнями елки дети угощались горячим чаем и сладостями, поздравляли друг друга, вожатых, педагогов с наступающим Новым годом, до которого осталось всего лишь две недели.

Фото и материалы пресс-служба МДЦ «Артек».