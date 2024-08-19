В «Артеке» реализуется программа федерального проекта «Без срока давности»

Участниками дополнительной общеразвивающей программы федерального проекта «Без срока давности», которую реализует Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации, стали победители конкурса, по условиям которого нужно было подтвердить достижения в области проектной, творческой, исследовательской и другой деятельности и выполнить специальное конкурсное задание — проектную работу по одноименному направлению. Программа реализуется в Международном детском центре в рамках 9 смены «Солнце, море и Артек».

На конкурс поступило 108 заявок из 34 субъектов Российской Федерации, а также из Республики Беларусь. Членами жюри были выбраны 30 победителей, которые получили Сертификаты, подтверждающие успешность прохождения всех этапов конкурсных процедур, и были поощрены путевкой на тематическую смену.

Для ребят сформирована насыщенная программа: образовательные, творческие и культурные мероприятия, профессиональные мастер-классы, встречи с экспертами и почетными гостями.

Масштабный просветительский проект «Без срока давности» направлен на сохранение у современников исторической памяти о трагедии мирного населения Советского Союза, о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. Очень важно, чтобы дети знали и сохраняли память, — цитирует пресс-служба директора «Артека» Константина Федоренко.

Во дворце Суук-Су прошла тематическая встреча «Без срока давности», которую модерировал Юрий Кравченко, руководитель 9-й смены. Елена Малышева, руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации; Валерий Толкачев, начальник управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры Республики Беларусь; Мария Пономарева, доктор исторических наук, доцент, директор Института истории и международных отношений ЮФУ и Ольга Брежнева, руководитель проектного офиса Национального центра и образовательной программы федерального проекта «Без срока давности» в открытом диалоге с артековцами поделились как проект помогает сохранять историческую память, какие направления проекта сегодня реализуются в Республике Беларусь, а также дали историко-правовую оценку геноциду советского населения со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Ребята в свою очередь рассказали о проектах в своих регионах, поделились практиками в области сохранения исторической памяти и работе с семейной историей.

Елена Малышева встретилась также с участниками управленческих команд школ, педагогическими работниками и представителями детских лагерей Международного детского центра «Артек». В ходе встречи говорили о том, как наиболее эффективно интегрировать в процесс коммуникации с детьми тему сохранения исторической памяти, какие методы можно использовать при организации проектной деятельности и как наиболее эффективно представить школьникам тему геноцида советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

Очень важно, чтобы ребята, изучая историю, видели не отдельные факты и события, будь они даже очень интересные, но в первую очередь обращали внимание на тот смысл, который формирует наш генетический, национальный историко-культурный код, — отмечает Елена Малышева.

На тематическом мастер-классе «Историю знаем!» ребята вместе с руководителем Центра социальной и психологической поддержки Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Ксенией Поздняковой обсудили социально-психологические факторы стойкости жителей блокадного Ленинграда. Эксперт рассказала ребятам о тех человеческих качествах, которые помогли жителям справиться с тяжелейшими условиями блокады, перенести физические, психологические и бытовые испытания, трудности и лишения.

Наша память неразрывно связана с эмоциями, поэтому, когда мы говорим о настоящих человеческих историях, которые вызывают внутренний эмоциональный отклик, нам легче формировать личностное восприятия. Безусловно, подвиг жителей блокадного Ленинграда и является тем явлением в нашей истории, о котором нужно знать, о котором нужно говорить. Благодарю артековцев за интересный диалог, проявленный интерес и включенность, — говорит Ксения Позднякова.

Совместно с Гильдией кузнецов России в рамках акции «Уничтоженное детство» ребята со всего «Артека» приняли участие в мастер-классе по ковке жетонов. На них артековцы отчеканили памятные места и имена, связанные с геноцидом мирного населения со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Ребята отразили на жетонах имена своих прадедушек и прабабушек — своих предков, которые пострадали от нацистских преступлений. Ленинград, Сильвия, Сальск, Дулаг-205 и Дулаг-142, Плавск — эти и многие другие места памяти поместили ребята на жетоны, которые затем закрепили на Дереве памяти в Артеке. Ребята знакомы с историями этих мест из участия в проекте «Без срока давности» — многим из них артековцы посвятили свои конкурсные работы. После мастер-класса ребята собрались вместе, чтобы поделиться друг с другом личными переживаниями, с какими событиями связаны увековеченные места, и рассказать истории своих предков, которые в годы Великой Отечественной войны стали жертвами нацизма.

Кульминацией смены стало литературно-музыкальное представление «Без срока давности» о геноциде мирного населения нацистами и их пособниками. Оно состоялось 18 августа в театральном зале Дворца «Суук-Су». Приглашенным режиссером стала Марина Бондаренко – ведущий научный сотрудник МБУ «Ейский историко-краеведческий музей имени В.В. Самсонова». В постановке прозвучали песни о Великой Отечественной войне, факты и цифры о жертвах нацисткой геноцидальной политики, воспоминания детей-узников концлагерей.

Ребята говорили со зрителями голосами маленьких героев большой войны, тех, кто отдал свои жизни за нашу Победу, говорили голосами детей, замученных нацистами и их пособниками… У них не было времени на детство, и они рано почувствовали ответственность за судьбу своей Родины.

Со сцены прозвучали страшные цифры: за годы войны погибло более 13 миллионов советских мирных жителей…

В постановке были упомянуты 214 детей-инвалидов из г. Ейск Краснодарского края зверски задушенных нацистами в машинах- душегубках в октябре 1942 года и руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации Елена Малышева озвучила инициативу активистов проекта «Без срока давности» сделать 10 октября – Днем памяти детей – жертв геноцида. Было предложено организовать первую акцию, посвященную памяти, уничтоженных нацистами и их пособниками, детей именно в Международном детском центре «Артек» и г.Ейск с зачитыванием биографий детей войны. Елена Малышева выразила надежду на то, что к памятному движению присоединятся все регионы.

Организаторы проекта подчеркнули, что Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что выдержать вызовы сегодняшнего дня, определить будущее нашей страны, сохранить ее великий статус и развивать потенциал можно только с опорой на историческую память.

Тематическая смена «Без срока давности» продолжается, и ребятам ещё много предстоит узнать и сделать. Запланированы: правовой диалог «Нацизм вне закона. Преступления без срока давности», тематический квиз, возложение цветов на Мемориальном комплексе «Концлагерь «Красный» в Симферополе, просмотр документально-художественного фильма по теме геноцида советского народа «Без срока давности. Охота за крымскими сокровищами» и многое другое.

Образовательная программа «Без срока давности» в «Артеке» объединила талантливых ребят из многих регионов России и стран мира. У них у всех общие интересы, взгляды и ценностные ориентиры — их всех объединяет любовь к нашей стране и её истории.

источник: пресс-служба МДЦ «Артек»

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