В «Артеке» стартовали события к 10-летию Крымской весны

1 марта тематический день «Крымская весна» дал старт в Международном детском центре «Артек» событиям, приуроченным к 10-летию воссоединения Крыма с Россией. Участники 2 смены «Время твоего выбора» из разных регионов страны провели флешмоб и заложили новую аллею. От очевидцев событий артековцы узнали, как творилась «Крымская весна».

16 марта 2014 года прошел общенародный референдум, по результатам которого избиратели проголосовали за присоединение Крыма и Севастополя к России. 18 марта 2024 года исполнится 10 лет со дня подписания Президентом РФ Владимиром Путиным договора о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и Севастополя и образовании новых субъектов. В этот день над Крымом, который вернулся домой, в порт постоянной приписки, были подняты российские флаги.

Флешмоб «10 лет дома» состоялся на вожатской эспланаде. Более 1700 артековцев и вожатых со всей страны выстроили надписи: «10 ЛЕТ ДОМА», «МЫ ВМЕСТЕ», «РОССИЯ, КРЫМ, АРТЕК», а также контур полуострова – Республики Крым. А оживили картину артековцы детского лагеря «Речной», дав обратный отсчет от 1 до 10. Площадь композиции составила около 2 000 квадратных метров.

Для меня годовщина «Крымской весны» имеет огромное значение. Крым вернулся в родную гавань. Моя задача на этой смене – донести до детей не только знания, но еще и эмоциональную составляющую, ведь это праздник не только для нашей Республики, но и для всей России. Флешмоб дал нам всем ощущением единения и силы. Я уверена, каждый почувствовал себя частью большой артековской семьи, – сказала Татьяна Макарова, руководитель смены МДЦ «Артек».

Почетными гостями артековского флешмоба стали команда «Народного фронта» и педагоги-блогеры.

Мы посетили флешмоб, в котором приняли участие огромное количество детей. Вместе мы вспомнили о воссоединении Крыма с Россией. От таких событий захватывает дух. Я горжусь своей страной! – поделилась Екатерина Тихонова, учитель начальных классов высшей категории школы № 548, г. Москва.

За 10 лет на полуострове Крым были реализованы проекты, невозможные в «прошлой жизни». Для детей была возрождена Страна Детства. Благодаря воссоединению Крыма с Россией множество мальчишек и девчонок со всей страны могут прикоснуться к артековским чудесам. Ребята отметили, что такие масштабные события вызывают гордость за Родину.

Я переполнена чувством гордости за свою страну. Нашим флешмобом мы хотели донести чувство единения и непобедимости, ведь все мы – одно целое! Годовщину возвращения Крыма в родную гавань празднует весь «Артек», – рассказала Кадрия Фатыхова, г. Зеленодольск.

10 лет назад абсолютное большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией. О том, как творилась история «Крымской весны», ребята узнали на встрече с очевидцами событий, представителями «Народного фронта». О выборе крымчан и о возвращении Крыма домой детям рассказали сопредседатель Народного Фронта в Республике Крым, экс-командир Беркута в Крыму, участник подавления несанкционированных митингов на Евромайдане в Киеве Абисов Юрий; Глава регионального исполкома Народного Фронта в Крыму Вертинская Алла, член штаба Народного фронта, участник народного ополчения (командир медицинской роты), заместитель председателя Русской общины Крыма Лантух Наталья.

Гости рассказали ребятам, как начинался майдан в Киеве, как был совершен государственный переворот. Школьники узнали об «особом» отношении майдановцев к крымским бойцам, предательстве высших чинов и рискованном прорыве из Киева. Важную роль в истории воссоединения Крыма с Россией сыграли простые жители Крыма.

История «Крымской весны» не оставила равнодушными воспитанников «Артека». Ребят волновали многие вопросы: «Были ли у вас близкие люди, которые были против воссоединения Крыма и России, но потом изменили свою позицию?»; «Вы были после референдума на материковой России? Было ли чувство общности, когда вы вступили на материк, понимая, что Крым тоже часть этой страны?»; «Что за эти 9 лет самое грандиозное сделано в Крыму?»; «Какие перспективы открылись после референдума?» …

Я узнал об исторических деталях воссоединения Крыма с Россией: какие события этому предшествовали, про гражданскую позицию народа Крыма и Севастополя. Очевидцы событий все подробно рассказали, в интернете и по телевизору такой информации не найдешь. Скоро наша страна будет отмечать 10-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Я думаю, что это дата является показательной для всех россиян, что наша сила – в единстве, – рассказал Владимир Митител, г. Санкт-Петербург.

В честь годовщины воссоединения Крыма с Россией школьники из разных регионов страны совместно с «Народным фронтом» заложили новую аллею и высадили 10 саженцев калины. Артековцы будущих смен обязательно будут ухаживать за аллеей, дополнять ее новыми деревьями и цветами.

Сажать деревья в годовщину такой важной даты – 10-летие «Крымской весны» – это приятная традиция. Уверена, ребята по приезду домой всем расскажут о том, что теперь в «Артеке» у них есть свое дерево. Первыми деревьями будущей красивой аллеи стали саженцы калины. Артековцы – невероятные дети с уникальными идеями. Мы, россияне, одна большая семья. Эта тема проходит тонкой нитью через все события, посвященные 10-летию воссоединения Крыма с Россией, – поделилась Алла Вертинская, Глава регионального исполкома «Народного фронта».

Празднование 10-летия «Крымской весны» продолжится в детском центре течение всего марта.

3 марта состоится праздник многонационального единства. С участием общественной организации «Региональная болгарская национально-культурная автономия Республики Крым «Паисия Хилендарского», общественной организации «Местная национально-культурная автономия греков городского округа Ялты «Возрождение», общественной организации «Местная армянская национально-культурная автономия городского округа Ялта» состоятся интерактивные выставки бытового искусства, концертно-просветительская программа. Завершится праздник на Дворцовой площади хороводом «Многонациональное единство», участниками которого станут артековцы разных национальностей.

С 15 по 29 марта в детском центре пройдет марафон «Крымская весна». Для участников 3 смены «Крым. Артек. Россия» состоится множество событий: детский референдум; диалог по душам «Артековцы – авиаторы России! Мы первые 2014!»; открытый диалог «Крымская весна глазами очевидцев»; торжественное водружение Государственного флага Республики Крым и России на вершине горы Аю-Даг, посвященное Дню общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией; кинолекторий; спартакиада, создание арт-объекта; закладка аллеи к 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией; спектакль «Севастополь. Вера. Надежда. Любовь».

Артековцы подготовят исследовательские работы «История Крыма и России»; станут участниками конкурс МИК-локаций «Крым – история и гордость!»; проведут перформанс «Флора Крыма»; напишут эссе «Почувствуй Россию через Крым»; посетят книжную выставку «Россия и Крым – вместе навсегда», проведут интеллектуальную игру «Крым на пересечении времен».

источник: пресс-служба МДЦ «Артек»