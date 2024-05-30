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В «Артеке» сыграют джаз: состоится творческая смена для молодых джазовых музыкантов
фото: пресс-служба МДЦ "Артек"

В «Артеке» сыграют джаз: состоится творческая смена для молодых джазовых музыкантов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:01 30.05.2024

28 мая в МДЦ «Артек» стартует творческая смена Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова» для детских джазовых коллективов. Творческая смена проходит в рамках VII Всероссийского фестиваля-конкурса детских духовых оркестров «Серебряные трубы Черноморья» и впервые посвящена джазу. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства Просвещения Российской Федерации. Партнерами выступают Российский национальный музей музыки, «Академия джаза», АНО «Центр развития социальных проектов».

В детский центр приедут биг-бенды и эстрадно-джазовое оркестры из Красноярского края, Республики Крым, Владимирской и Липецкой областей. С учетом специфики джазового направления сформирована образовательная программа для коллективов – включены профильные мастер-классы и творческие мастерские, подобран тематический репертуар, традиционные форматы концертных выступлений коллективов разнообразят джем-сейшены. В качестве приглашённых наставников выступят профессиональные педагоги и музыканты, руководители ведущих духовых и джазовых коллективов. Дирижером сводного оркестра смены станет главный дирижер Симферопольского эстрадно-духового оркестра Эдуард Волков.

Музыканты больше узнают о философии направления – о малоизвестных фактах истории развития джаза в России и легендарных персоналиях джазового направления юным музыкантам расскажет специальный гость смены – редактор журнала «Джаз.Ру» Кирилл Мошков, также пройдёт творческая мастерская с артисткой вокального ансамбля Крымской государственной филармонии «Джаз-Рандеву» Екатериной Мушинской. На встрече обсудят особенности работы вокалиста с духовым коллективом. 14 июня Е.Мушинская выступит с участниками смены на гала-концерте.

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«Основа духового оркестра и джазового биг-бэнда исполнители-духовики. С первой творческой смены в 2017 году Ассоциация приглашала в Центр классические духовые оркестры. В этом году впервые в “Артеке” представят  джаз», – отметил художественный руководитель фестиваля, президент Российского духового общества, член Общественной палаты РФ Михаил Брызгалов.

Творческие смены в МДЦ «Артек» проводятся Ассоциацией «Духовое общество имени Валерия Халилова» в рамках национального проекта «Культура».

В 2024 году Ассоциация «Духовое общество имени Валерия Халилова» организует четыре духовых фестиваля в «Артеке»,«Орлёнке», «Смене», «Океане». Для каждого фестиваля выбрана своя тематика. Например, в прошедшем фестивале в «Орлёнке» показали национальный колорит духовых оркестров, в «Смене» внимание будет уделено маршевым произведениям и оркестровой подготовке. Каждый фестиваль способствуют укрепление творческих связей между музыкальными коллективами разных регионов России.

источник: пресс-служба Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова»

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