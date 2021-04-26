В «Артеке» торжественно открыли пятую смену «Салют, Победа!»

В МДЦ «Артек» в торжественной церемонии открытия пятой смены «Салют, Победа!»приняли участие 2542 ребенка из 79 российских регионов. Двухчасовая концертная программа открытия включала выступления Ансамбля песни и пляски Черноморского флота, музыкальные номера, подготовленные вожатыми «Артека», медийные инсталляции. Смену открыли директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко и заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе, капитан 1 ранга Андрей Палий.
Сегодня уникальный день, открытие пятой смены. За 21 день вы станете участниками самых увлекательных событий: это отрядные и лагерные дела, занятия в студиях детского творчества и профильных отрядах, встречи с настоящими героями нашей страны. Мы постараемся, чтобы вы научились дружить, стали частью нашей большой полуторамиллионной семьи артековцев, узнали много нового. В течение всей смены мы будем говорить об истории «Артека» в годы Великой Отечественной войны, которая неразрывно связана с историей нашей великой страны. Мы будем говорить о самой длинной артековской смене, которая длилась 1301 день в Алтайском поселке Белокуриха. Мы вспомним героев-артековцев, — приветствовал школьников-участников пятой смены директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.
Во время Великой Отечественной войны территория Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» попала под оккупацию. С 11 сентября 1942 года по 12 января 1945 года «Артек» работал на Алтае. В 1944 году «Артек» был освобожден силами Отдельной Приморской армии. Сегодня известны сотни имен артековцев, которые погибли, защищая Родину. В их числе Тимур Фрунзе, Гуля Королева, Иван Туркенич, Володя Дубинин, Рубер Руис Ибаррури, Витя Коробков, Лиля Кара-Стоянова, Радик Руднев, Алия Молдагулова и другие. На церемонии открытия Константин Федоренко рассказал артековцам историю юного героя Вити Коробкова. В 1941 году 14-летний Витя получил свою вторую путевку в «Артек». Но вместе с отцом мальчик ушел в партизаны, защищая город Феодосию. За несколько недель до освобождения Крыма Витя Коробков и его отец были схвачены гитлеровцами и были расстреляны 9 марта 1944 года.
Артековцы, наша Родина – это великая страна. Я хочу, чтобы память о подвиге великого народа мы никогда не забыли. Только зная свою историю, мы сможем сделать всё, чтобы был мир, – отмечает Константин Федоренко.
В качестве гостей церемонии открытия смены были приглашены представители Черноморского флота Российской Федерации.
9 мая наша страна будет отмечать 76-ю годовщину Великой Победы и 77-ю годовщину освобождения города-героя Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Я уверен, что в «Артеке» вы обретёте много новых друзей. Именно ваша дружба, ваша сплоченность, сплоченность всей страны дает силы нашему государству, — обратился к артековцам заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе, капитан 1 ранга Андрей Палий.
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