В «Артеке» торжественно открыли пятую смену «Салют, Победа!»

Во время Великой Отечественной войны территория Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» попала под оккупацию. С 11 сентября 1942 года по 12 января 1945 года «Артек» работал на Алтае. В 1944 году «Артек» был освобожден силами Отдельной Приморской армии. Сегодня известны сотни имен артековцев, которые погибли, защищая Родину. В их числе Тимур Фрунзе, Гуля Королева, Иван Туркенич, Володя Дубинин, Рубер Руис Ибаррури, Витя Коробков, Лиля Кара-Стоянова, Радик Руднев, Алия Молдагулова и другие. На церемонии открытия Константин Федоренко рассказал артековцам историю юного героя Вити Коробкова. В 1941 году 14-летний Витя получил свою вторую путевку в «Артек». Но вместе с отцом мальчик ушел в партизаны, защищая город Феодосию. За несколько недель до освобождения Крыма Витя Коробков и его отец были схвачены гитлеровцами и были расстреляны 9 марта 1944 года.

Артековцы, наша Родина – это великая страна. Я хочу, чтобы память о подвиге великого народа мы никогда не забыли. Только зная свою историю, мы сможем сделать всё, чтобы был мир, – отмечает Константин Федоренко.

В качестве гостей церемонии открытия смены были приглашены представители Черноморского флота Российской Федерации.