В «Артеке» трое сотрудников заразились коронавирусом

В соцсетях муссируется тема «коронавируса в «Артеке». На официальной странице Международного детского центра в ВК появилась официальная информация. Итак, трое заразившихся сотрудников. В лагере проводится полный комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий с определением круга контактных лиц и передачей соответствующей информации в Роспотребнадзор.

По состоянию на 18.09.2020 из общего фактического штата работников Центра – 2 567 человек, за последнюю неделю выявлены 3 работника с положительным результатом на COVID-19. Согласно необходимому распорядку, данные сотрудники и их ближнее окружение были отстранены от работы и отправлены в лечебные учреждения на госпитализацию либо на самоизоляцию. Вместе с тем, помимо отстранений, в обязательном порядке проводятся заключительные дезинфекции на рабочих местах данных лиц, обеззараживание воздуха бактерицидными облучателями с фиксацией данных в соответствующих журналах, — сообщили в МДЦ «Артек».

В крымском минздраве официально сообщили: среди детей, отдыхающих в «Артеке», заболевших коронавирусом нет.

В связи с появлением в социальных сетях публикаций о случаях заболевания новой коронавирусной инфекции в МДЦ «Артек», Министерство здравоохранения Республики Крым сообщает следующее. По состоянию на 18 сентября, из 1018 детей, которые проходят обучение и находятся на оздоровлении в Международном детском центре, нет ни одного госпитализированного в лечебное учреждение с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция, — сообщает минздрав РК.

Что же касается персонала МДЦ, неофициально — от работы отстранены (изолированы) 19 человек.