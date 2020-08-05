В «Артеке» завершилась смена «Остров Дружбы – Артек»

8-я смена – «Остров Дружбы – Артек» — первая в летнем оздоровительном сезоне 2020 года. Ее участниками стали более тысячи школьников Крыма и Севастополя.

Церемония закрытия – одно из самых эмоциональных событий. За 21 день ребята совершили множество открытий, подружились, достигли успеха в разных видах деятельности и стали настоящими артековцами. На «Встрече перед расставанием» в детских лагерях подвели итоги 8 смены 2020 года, вручили памятные грамоты, зажгли прощальный костер и встали в последний на этой смене отрядный круг. По традиции мальчики подарили девочкам артековские розы, — сообщает пресс-служба МДЦ «Артек».

В течение трех недель юные крымчане совершили увлекательное путешествие по «Острову Дружбы – Артек». Вслед за своей незримой спутницей – главной героиней книги смены Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок» – они помогали тем, кто рядом, совершали добрые поступки, радовали окружающих, учились новому и интересному.

И, конечно, дружили! Творчество, патриотизм, любовь к Родине, семья, настоящая дружба – это те направления, в которых артековцы смогли себя проявить. Ребята говорили о ценности человеческой жизни, знакомились с многообразием культур народов России.

На «Встрече перед расставанием» состоялось чествование победителей общеартековского конкурса «Звезда Артека». Знаками общественного признания награждены: Роман Жуков из Симферополя (д/л «Полевой»); Вероника Калашникова из Керчи (д/л «Лазурный»); Сергей Савченко из Армянска (д/л «Озерный»); Виталий Власенко из Ялты (д/л «Речной»); Валерия Скороход из Красноперекопского района (д/л «Кипарисный»); Саша Пушнин из Симферополя (д/л «Лесной»).

Церемонии закрытия смены в детских лагерях завершились одной из самых трогательных и любимых артековцами традиций – вручением роз девочкам, а также отрядными кругами. Ребята получили на память угольки из артековского костра и повязали друг другу ниточки дружбы на память о неповторимой 8-й смене 2020 года.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».