В «Артеке» завершился форум «Наследники традиций»

В «Артеке» прошел детско-юношеский форум «Наследники традиции». Победители и лауреаты различных конкурсов традиционной культуры народов России делились со сверстниками славянскими новогодними и рождественскими традициями. Ребята проводили вечёрки, колядовали, организовывали уличный театр-вертеп, знакомили с культурным наследием России через песни, танцы, хороводы и народные подвижные игры.

Профильная программа «Наследники традиций» проходит в «Артеке» уже пять лет. Ребята – победители фольклорных конкурсов из Перми, Алтая, Вологды и еще 4 регионов страны – пополнили свои знания о традициях народов России, провели вечёрки, дискуссии и концерты для сверстников из лагеря «Лазурный».

Подобные форумы – важный момент воспитания, ведь эти традиции — это наша культура, наше наследие. И мы не просто даем детям возможность нарядиться и танцевать, мы объясняем, для чего нужна эта песня, эта игра, этот узор. Таким образом ребята проживают и лучше понимают мудрость наших предков, – рассказывает заместитель руководителя Центра русского фольклора ГРДНТ им. В.Д. Поленова Ольга Ключникова. – Традиционные ценности, которые незыблемы из поколения в поколение, — это доброта, умение прощать, семейные ценности. Именно они транслируются в этих песнях и танцах. И когда дети к этому приобщаются, это делает лучше, ведь они чувствуют сопричастность к своему народу, своим соотечественникам.

Юные фольклористы участвовали в аттракционах, мастерских, театральных действиях, мастер-классах по прикладным ремеслам, кроме этого ребята защищали перед экспертами – популяризаторами народных традиций – проекты о состоянии фольклорного искусства в России в наше время. А также знакомили «лазурников» с новогодними и рождественскими традициями нашей страны – колядками, ряженными медведями, вертепами и вечёрками.

В финале программы юные участники смены подготовили выступление для артековцев всех лагерей – концертная программа включала в себя старорусские песни и пляски, а также игру на известных издревле нашим предкам музыкальных инструментах – гуслях и балалайке.

По мнению участников смены, главным для них стало знакомство с новыми друзьями, встреча с близкими по духу фольклористами и популяризация народных традиций. Следующий форум «Наследники традиции» в «Артеке» состоится во вторую артековскую смену – более ста детей с разных регионов России соберутся на Масленичные гуляния в Международном детском центре.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».