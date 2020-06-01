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В Бахчисарайском районе Крыма поймали лесоруба-браконьера

В Бахчисарайском районе Крыма поймали лесоруба-браконьера

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 20:28 01.06.2020

Незаконная рубка лесных насаждений в Бахчисарайском районе Крыма — на территории лесничества — пресечена Лесной охраной в ходе проведения рейдовых мероприятий.

Сотрудниками ГКУ РК «Северо — Западное объединённое лесничество» был задержан житель п. Научный, который с помощью бензопилы осуществил незаконную рубку сырорастущего дерева породы «Дуб», диаметром 50 см. По факту нарушения лесного законодательства, попадающего под признаки уголовно наказуемых деяний, составленный материал был направлен на рассмотрение в ОМВД России по Бахчисарайскому району, — сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

В Бахчисарайском районе Крыма поймали лесоруба-браконьера

В Бахчисарайском районе Крыма поймали лесоруба-браконьера

В ведомстве подчёркивают: если вы стали свидетелем нарушения лесного законодательства, незамедлительно сообщайте об этом в ближайший лесхоз либо в Крымскую региональную диспетчерскую службу по телефонам: ☎ (3652) 44-28-12 или +79780000192.

В Бахчисарайском районе Крыма поймали лесоруба-браконьера

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