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В Бахчисарайском районе введен режим ЧС

В Бахчисарайском районе введен режим ЧС

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:47 04.07.2021

Большая вода отступает, но ночью может вернуться.

В Бахчисарайском районе на территории муниципалитета введён режим ЧС из-за подтопления нескольких населённых пунктов. Об этом сообщила глава администрации района Людмила Пучкова. По ее словам, ситуация стабилизировалась, вода с подтопленных территорий уходит, но ночью все может повториться, причем с новой силой.

В Бахчисарайском районе введен режим ЧС

Оповещаем население о том, что подобная ситуация еще может возникнуть, если ночью выпадет большое количество осадков. Пришла дополнительная тяжелая техника. Возле каждого моста, где возможна аварийная ситуация, размещены силы МЧС. Мы подготовились. Если вдруг пойдут дожди, мы готовы предотвратить повторения сегодняшней ситуации. Руководство района и республики находятся в Куйбышево, – цитирует Пучкову РИА Новости Крым.

В Бахчисарайском районе введен режим ЧС

В результате сильных ливней в пяти населенных пунктах (поселок Куйбышево, села Соколиное и Богатырь Бахчисарайского района, а также пгт Красногвардейское и село Петровка Красногвардейского района) оказались подтопленными более 50 придомовых территорий, два подвальных помещения многоквартирных домов, а также психоневрологический интернат в селе Соколиное. Из зон подтоплений эвакуированы 64 человека, в том числе 21 ребенок.

По оперативным данным от Гидрометцентра возможны дополнительные осадки с 3-х часов ночи до 6-ти утра, поэтому готовимся, постараемся максимально оперативно решать поставленные те или иные вопросы, — сообщил вице-премьер РК Евгений Кабанов.

В Бахчисарайском районе введен режим ЧС

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации организована работа межведомственного оперативного штаба для сбора информации и координации действий сил и средств, задействованных в работе по оказанию помощи населению. Для мониторинга оперативной обстановки продолжают работу оперативные  группы.

В Бахчисарайском районе введен режим ЧС

В МЧС Крыма дополнили список подтопленных населенных пунктов. Кроме перечисленных выше, «большая вода» добралась до Плотинного, Новополья, сел Аромат, Нижняя Голубинка и Большое Садовое.

В Бахчисарайском районе введен режим ЧС

В чрезвычайном ведомстве подтвердили: в результате стихийного бедствия пострадали  2 человека, из них 1 погиб.

Фото и видео: Крым 24, ВК, Бельбекская долина Крым, ГУ МЧС России по РК, МЧС РК, ИА Крыминформ, RT, Саня Середнев.

В Бахчисарайском районе введен режим ЧС

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