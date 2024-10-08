В Бахчисарайском районе нерадивый водитель ответил за попытку всучить взятку сотруднику ДПС

В Бахчисарайском районе прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя региона. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).

Судом установлено, что обвиняемый в июле 2024 года, управляя автомобилем «Фольксваген», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД. Желая избежать привлечения к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на полосу, предназначенную для встречного движения), мужчина попытался передать должностному лицу ДПС денежные средства в размере 5 тыс. рублей. От незаконного вознаграждения сотрудник полиции отказался, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к штрафу в размере 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.