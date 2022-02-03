В Бахчисарайском районе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» идет строительство 13 ФАПов  

В Бахчисарайском районе идет строительство 13 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Крым на 2021-2025 годы» национального проекта «Здравоохранение».

Как рассказала главный врач ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная районная больница» Светлана Шейн, завершить строительство новых модульных зданий ФАПов в этом году планируется в селах Ароматное Береговое, Брянское, Верхоречье, Глубокий Яр и Дубровка. Готовность каждого объекта – 70%, уже установлены быстровозводимые конструкции. Следующим этапом станет поставка необходимого оборудования, а также проведение работ по благоустройству прилегающей территории.

Также, в течение 2022 года будет завершен капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Долинное. Работы на объекте идут с опережением графика, степень готовности – 50%. Уже заменены инженерные сети, ведутся внутренние отделочные работы, предстоит также отремонтировать крышу и фасад.

Окончание строительства фельдшерско-акушерских пунктов в 2023 году запланировано в населенных пунктах Заветное, Зубакино, Счастливое, Танковое, Трудолюбовка, Тургеневка и Шевченково. На данный момент на объектах смонтированы свайные поля, далее начнётся непосредственно сборка модуля.

Фото и материалы: пресс-служба минздрава РК.

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