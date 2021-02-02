В Байдарской долине — под Севастополем — строят пожарное депо

Депо, которое возводят в Байдарской долине, рассчитано на четыре пожарных выезда.

Это будет одно из первых пожарных депо, которое мы построим в рамках ФЦП. Строительство ведет севастопольская компания «Байдарбетон-плюс». Сейчас на объекте ведется разработка грунта под основное здание, бетонирование фундамента, вертикальная планировка территории. На первом этаже будет предусмотрено помещение пожарной техники и пост техобслуживания. Также здесь будет расположен пост мойки автомобилей, мастерские и технические помещения для обслуживания автомобилей, помещение очистки, мойки, сушки и хранения средств индивидуальной защиты, помещения для инженерных коммуникаций, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

На втором этаже депо будут расположены служебные кабинеты, комнаты отдыха дежурной смены, комната психологической разгрузки, малый конференц-зал, уборные, санузлы, душевые.

На территории пожарного депо также будет располагаться стадион для тренировок.

Объект достаточно интересный, у него есть своя специфика, предусмотрено много инженерных сетей, но сложностей с ним не возникает. На рынке строительства мы работаем порядка 10 лет, – отмечает главный инженер компании «Байдарбетон-плюс».

Всего в сельской местности планируется строительство трех таких депо, все они включены в ФЦП. Уже начато строительство в поселке Терновка и в ближайшее время начнется строительство депо в селе Верхнесадовое.