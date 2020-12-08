В Балаклаве ликвидировали аварию на газопроводе

8 декабря, в 14:40 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в Балаклаве, в районе первого отделения Золотой балки при проведении земляных работ произошло нарушение газоснабжения. Причиной повреждения газопровода стало проведение земельных работ.

По наихудшему сценарию в зону отключения могли попасть 16 улиц, 1 котельная, 11 социально значимых объектов, 303 многоквартирных жилых дома, 844 частных дома, с населением более 27 тысяч человек. По уточненной информации на 18:00 от дежурного ПАО «Севастопольгаз», под отключение попали: 8 многоквартирных домов, 839 квартир, 353 частных дома, всего 1192 абонента, — сообщили в ГУ МЧС России по г.Севастополю.

По состоянию на 20:00 аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Балаклаве завершены. В настоящее время производится опрессовка газопровода и пробный пуск газа. Работы по пуску газа в домах продолжатся утром.

Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю.