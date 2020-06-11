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В Балаклаве отремонтировали улицу Молодогвардейцев. Работы принимали местные жители и «Доброволец»

В Балаклаве отремонтировали улицу Молодогвардейцев. Работы принимали местные жители и «Доброволец»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:28 11.06.2020

Общественное Движение «Доброволец» принимает активное участие в реализации Национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Общественники контактируют и с дорожниками-подрядчиками, и с местными жителями. Важно, чтобы такие работы были не «освоением средств» или «ремонтом, ради ремонта», а шли на пользу горожанам, улучшая и среду обитания, и качество, безопасность самих дорог (и тротуаров).

В Балаклаве отремонтировали улицу Молодогвардейцев. Работы принимали местные жители и «Доброволец»

Наша организация была выбрана для осуществлением контроля за реализацией проекта Балаклавском районе со стороны общественности, — уточнил лидер «Добровольца» Дмитрий Голиков.

В Балаклаве отремонтировали улицу Молодогвардейцев. Работы принимали местные жители и «Доброволец»

В среду руководитель ОД «Доброволец», депутат Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков, директор ГБУ «Севастопольский Автодор» Владимир Давыдченко принимали работы по замене дорожного покрытия (выполненные в рамках Нацпроекта «Безопасные и качественные дороги») на улице Молодогвардейцев в Балаклаве.

В Балаклаве отремонтировали улицу Молодогвардейцев. Работы принимали местные жители и «Доброволец»

Отметим, что «Доброволец» и Голиков, лично, участвовали в контроле ремонта дороги на всех этапах: от момента снятия старого покрытия до окончательной приёмки работ. Все пожелания жителей улицы были приняты во внимание, все недочёты были устранены. Мало того, было достигнуто максимальное взаимодействие заказчика, подрядчика и непосредственного получателя — общественности.

В Балаклаве отремонтировали улицу Молодогвардейцев. Работы принимали местные жители и «Доброволец»

Ремонт автомобильной дороги на ул. Молодогвардейцев стал образцом максимальной реализации цели — обеспечения горожан безопасными и качественными дорогами. Позитивный настрой, с каким встречали сегодня жители улицы руководство «Автодора» и своего депутата, стал лучшим показателем качества работы дорожников, — подчеркивает пресс-служба ОД «Доброволец».

В Балаклаве отремонтировали улицу Молодогвардейцев. Работы принимали местные жители и «Доброволец»

На улице Молодогвардейцев выполнена замена бордюров, фрезерование изношенного слоя покрытия проезжей части, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия.

В Балаклаве отремонтировали улицу Молодогвардейцев. Работы принимали местные жители и «Доброволец»

На новое покрытие нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком, установлены дорожные знаки приоритета. Дорожной лабораторией проведен отбор проб асфальтобетонного покрытия проезжей части для подтверждения качества выполненных работ, произведены замеры коэффициента сцепления колес автомобиля с дорожным покрытием. Все показатели соответствуют нормативным требованиям, – рассказал Владимир Давыдченко.

В Балаклаве отремонтировали улицу Молодогвардейцев. Работы принимали местные жители и «Доброволец»

Всего в этом году в Балаклаве запланирован ремонт 10 дорог, большая часть из этого списка делается по обращениям жителей.

В Балаклаве отремонтировали улицу Молодогвардейцев. Работы принимали местные жители и «Доброволец»

Специалисты «Севавтодора» и подрядчик  быстро и качественно выполнили все работы. Когда у местных жителей возникали какие-то вопросы, замечания или предложения,  специалисты к ним прислушивались и все исправляли. Жители нашей улицы впервые за 40 лет получили новую и качественную дорогу, – подытожил лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

В Балаклаве отремонтировали улицу Молодогвардейцев. Работы принимали местные жители и «Доброволец»

В Балаклаве отремонтировали улицу Молодогвардейцев. Работы принимали местные жители и «Доброволец»

В Балаклаве отремонтировали улицу Молодогвардейцев. Работы принимали местные жители и «Доброволец»

В Балаклаве отремонтировали улицу Молодогвардейцев. Работы принимали местные жители и «Доброволец»

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец» и пресс-служба правительства Севастополя.

В Балаклаве отремонтировали улицу Молодогвардейцев. Работы принимали местные жители и «Доброволец»

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