В Балаклаве отремонтировали улицу Молодогвардейцев. Работы принимали местные жители и «Доброволец»

Общественное Движение «Доброволец» принимает активное участие в реализации Национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Общественники контактируют и с дорожниками-подрядчиками, и с местными жителями. Важно, чтобы такие работы были не «освоением средств» или «ремонтом, ради ремонта», а шли на пользу горожанам, улучшая и среду обитания, и качество, безопасность самих дорог (и тротуаров).

Наша организация была выбрана для осуществлением контроля за реализацией проекта Балаклавском районе со стороны общественности, — уточнил лидер «Добровольца» Дмитрий Голиков.

В среду руководитель ОД «Доброволец», депутат Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков, директор ГБУ «Севастопольский Автодор» Владимир Давыдченко принимали работы по замене дорожного покрытия (выполненные в рамках Нацпроекта «Безопасные и качественные дороги») на улице Молодогвардейцев в Балаклаве.

Отметим, что «Доброволец» и Голиков, лично, участвовали в контроле ремонта дороги на всех этапах: от момента снятия старого покрытия до окончательной приёмки работ. Все пожелания жителей улицы были приняты во внимание, все недочёты были устранены. Мало того, было достигнуто максимальное взаимодействие заказчика, подрядчика и непосредственного получателя — общественности.

Ремонт автомобильной дороги на ул. Молодогвардейцев стал образцом максимальной реализации цели — обеспечения горожан безопасными и качественными дорогами. Позитивный настрой, с каким встречали сегодня жители улицы руководство «Автодора» и своего депутата, стал лучшим показателем качества работы дорожников, — подчеркивает пресс-служба ОД «Доброволец».

На улице Молодогвардейцев выполнена замена бордюров, фрезерование изношенного слоя покрытия проезжей части, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия.

На новое покрытие нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком, установлены дорожные знаки приоритета. Дорожной лабораторией проведен отбор проб асфальтобетонного покрытия проезжей части для подтверждения качества выполненных работ, произведены замеры коэффициента сцепления колес автомобиля с дорожным покрытием. Все показатели соответствуют нормативным требованиям, – рассказал Владимир Давыдченко.

Всего в этом году в Балаклаве запланирован ремонт 10 дорог, большая часть из этого списка делается по обращениям жителей.

Специалисты «Севавтодора» и подрядчик быстро и качественно выполнили все работы. Когда у местных жителей возникали какие-то вопросы, замечания или предложения, специалисты к ним прислушивались и все исправляли. Жители нашей улицы впервые за 40 лет получили новую и качественную дорогу, – подытожил лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец» и пресс-служба правительства Севастополя.