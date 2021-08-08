В Балаклаве шестилетняя девочка перебегала дорогу в неположенном месте и попала под мотоцикл ДПС

Прогулка семьи в Балаклаве закончилась печально – рядом с подземным музейным комплексом родители рекомендовали ребенку бежать через дорогу и искать импровизированный туалет за автостоянкой. Выбежав на оживленную дорогу, девочка попала под колёса полицейского мотоцикла. Об этом пишет
7 августа, в 15:28 инспектор ДПС, передвигаясь на патрульном мотоцикле по ул. Таврическая в районе дома №3, совершил наезд на шестилетнюю девочку, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП ребёнок получил травмы, доставлен в детскую горбольницу, — цитирует издание пресс-службу городского УМВД.
По факту ДТП проводится проверка, в том числе и действий, а также состояния родителей пострадавшей девочки.
Фото: ВК Злой крымчани, ForPost.
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