В Балаклаве шестилетняя девочка перебегала дорогу в неположенном месте и попала под мотоцикл ДПС

Прогулка семьи в Балаклаве закончилась печально – рядом с подземным музейным комплексом родители рекомендовали ребенку бежать через дорогу и искать импровизированный туалет за автостоянкой. Выбежав на оживленную дорогу, девочка попала под колёса полицейского мотоцикла. Об этом пишет ForPost , со ссылкой на свои источники в экстренных службах.

7 августа, в 15:28 инспектор ДПС, передвигаясь на патрульном мотоцикле по ул. Таврическая в районе дома №3, совершил наезд на шестилетнюю девочку, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП ребёнок получил травмы, доставлен в детскую горбольницу, — цитирует издание пресс-службу городского УМВД.

По факту ДТП проводится проверка, в том числе и действий, а также состояния родителей пострадавшей девочки.

Фото: ВК Злой крымчани, ForPost.