В Белогорске идет рекультивация полигона твердых коммунальных отходов

Работа проводится в рамках нацпроекта «Экология».
В Белогорске продолжается работа по проведению рекультивации полигона твердых бытовых отходов. Работы ведутся в рамках реализации крымского регионального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».
Площадь рекультивируемого полигона ТКО составляет 4,1 га. В текущем году планируется выполнить порядка 70% от общего объема работ по рекультивации. В настоящее время исполнитель приступил к проведению подготовительных работ (на участке задействовано 3 единицы тяжелой спецтехники, осуществлено подключение к сетям электроэнергии, установлены информационные баннеры). Запланированные мероприятия осуществляются согласно утвержденной дорожной карте, отставание от графика отсутствует. Завершение всех намеченных работ позволит значительно улучшить экологическую обстановку в городе и благоприятно скажется на жизни более 16 тысяч граждан, — рассказали в республиканском Совмине.
Кроме того, при поддержке руководителей министерства экологии и природных ресурсов РК на рекультивируемом полигоне установлены камеры видеонаблюдения, где любой желающий может в режиме онлайн отслеживать на какой стадии находится выполнение работ (ссылки
Фото и материалы: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).
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