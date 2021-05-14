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В Белогорске идет рекультивация полигона твердых коммунальных отходов

В Белогорске идет рекультивация полигона твердых коммунальных отходов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:28 14.05.2021

Работа проводится в рамках нацпроекта «Экология».

В Белогорске продолжается работа по проведению рекультивации полигона твердых бытовых отходов. Работы ведутся в рамках реализации крымского регионального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Площадь рекультивируемого полигона ТКО составляет 4,1 га. В текущем году планируется выполнить порядка 70% от общего объема работ по рекультивации. В настоящее время исполнитель приступил к проведению подготовительных работ (на участке задействовано 3 единицы тяжелой спецтехники, осуществлено подключение к сетям электроэнергии, установлены информационные баннеры). Запланированные мероприятия осуществляются согласно утвержденной дорожной карте, отставание от графика отсутствует. Завершение всех намеченных работ позволит значительно улучшить экологическую обстановку в городе и благоприятно скажется на жизни более 16 тысяч граждан, — рассказали в республиканском Совмине.

В Белогорске идет рекультивация полигона твердых коммунальных отходов

Кроме того, при поддержке руководителей министерства экологии и природных ресурсов РК на рекультивируемом полигоне установлены камеры видеонаблюдения, где любой желающий может в режиме онлайн отслеживать на какой стадии находится выполнение работ (ссылки №1№2 и №3). Ознакомиться со всеми запланированными мероприятиями по нацпроекту «Экология» можно по следующей ссылке.

В Белогорске идет рекультивация полигона твердых коммунальных отходов

Фото и материалы: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

В Белогорске идет рекультивация полигона твердых коммунальных отходов

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