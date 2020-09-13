В Белогорском районе предприниматель вёл незаконные работы в русле реки Бурульча

Незаконные работы в русле реки Бурульча на территории Белогорского района пресекли Государственные инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

В ходе проведения совместного с сотрудниками ОМВД России по Белогорскому району выезда к указанному водному объекту установлено, что на территории с. Межгорье в русле реки Бурульча неизвестными лицами при помощи тяжелой строительной техники (гусеничный экскаватор) осуществляются работы, связанные с нарушением дна и берегов реки. На момент проведения совместного выезда все работы, связанные с нарушением дна и берегов водного объекта, были остановлены, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Выявленный факт, отмечают специалисты, указывает на нарушение требований ст. 11, 52.1, 65 Водного кодекса Российской Федерации:

По данному факту, сотрудниками ОМВД России по Белогорскому району Республики Крым проведены следственно-оперативные мероприятия, по результатам которых в адрес Минприроды Крыма направлен материал проверки, содержащий признаки административных правонарушений, совершенных субъектом хозяйствования – юридическим лицом. Из материалов проверки установлено, что нарушителем, без наличия разрешительных документов, предоставляющих право пользования водным объектом, при помощи тяжелой строительной техники в русле реки велись дноуглубительные и берегоукрепительных работы с дальнейшим вывозом речного камня. Госинспекторами Минприроды Крыма в отношении правонарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 7.6, ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения вышеуказанных протоколов в отношении субъекта хозяйствования – юридического лица вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде административных штрафов на общую сумму 435 000 руб, а также представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, выполнение которых взято Минприроды Крыма на контроль, срок исполнения которых еще не наступил.

Минприроды Крыма предупреждает о недопустимости самовольного занятия водного объекта или его части, либо использование их без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью, а также нарушения специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон водных объектов, необходимости соблюдения установленных государством правил с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК