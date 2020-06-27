В Белогорском районе задержали лесорубов-нелегалов

В Министерстве экологии и природных ресурсов РК сообщили: в ходе проведения рейдовых мероприятий вблизи с. Красноселовка в Белогорском районе, были выявлены четверо жителей Белогорска, один из которых осуществил незаконную рубку четырех деревьев породы граб, дуб (сухостойный), при помощи бензопилы.

Трое других граждан осуществляли незаконную перевозку заведомо незаконно заготовленной древесины породы дуб (сухостойный), в общем объеме 4,4 (складочных метра), при помощи двух автомобилей ВАЗ-2121 (Нива), автомобиля ВАЗ-2106 с прицепом, без каких -либо разрешающих документов, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Правонарушители, говорят специалисты, находились в лесном массиве в условиях ограничения посещения граждан леса и въезда в них транспортных средствах в особый противопожарный режим на территории Республики Крым.

В отношении правонарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 3 ст. 8.28, по ч. 3 ст. 8.32, по ч. 2 ст. 8.28 и по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ. Продукция незаконного природопользования древесина породы дуб, граб (сухостойный), в объеме 4,4 (складочных метра), а также вещи являющиеся орудием совершения административного правонарушения два автомобиля ВАЗ-2121 (Нива) и бензопила, были изъяты на месте лесонарушения сотрудниками ГКУ РК «Юго-восточное объединенное лесничество».

Также, в ходе проведения планового рейда вблизи пгт. Щебетовка, городского округа Феодосия, сотрудниками ГКУ РК «Юго-восточное объединенное лесничество» выявлен житель пгт. Коктебель, который осуществил незаконную заготовку одного дерева породы ясень (ветровальный), при помощи бензопилы, — отмечают в пресс-службе Минэкологии РК.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.26 КоАП РФ. Орудие совершения административного правонарушения бензопила, было изъято на месте лесонарушения сотрудниками ГКУ РК «Юго-восточное объединенное лесничество».

Напоминаем, что на основании приказа Минприроды Крыма запрет пребывания граждан в лесах продлен сроком на 21 календарный день. Вопрос обеспечения пожарной безопасности лесов Республики Крым ответственные специалисты держат на постоянном контроле, — подчёркивают в ведомстве.

фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК