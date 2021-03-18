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В больнице имени Н.А. Семашко в Симферополе появилась комната для намазов

В больнице имени Н.А. Семашко в Симферополе появилась комната для намазов

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 20:27 18.03.2021

В Крымской республиканской клинической больнице имени Н.А. Семашко в Симферополе отмечают: комнату для намазов оборудовали, учитывая потребности верующих.  Она создана по инициативе Духовного управления мусульман Республики Крым и г. Севастополь, а также медицинских работников больницы, исповедующих ислам.

Говоря о физическом и духовном здоровье пациентов, если нет единения этих двух компонентов, тогда нет и выздоровления. Когда мы у человека видим и духовное и физическое желание жить и выздоравливать, тогда этот процесс происходит намного быстрее и качественнее. И мы получаем тот результат, к которому стремимся, — цитирует пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма главного врача больницы Валентину Фурсову.

Контроль за работой молельной комнаты, порядком и оснащению по канонам Ислама берет на себя Муфтият Крыма, ответственным назначен главный имам Симферополя Мухаммед Исламов.

По поручению Муфтия Крыма хаджи Эмирали Аблаева, мы обсудили с руководством больницы все детали работы молельной комнаты. Любой пациент больницы или медицинский работник может взять ключи на посту охраны. Комната будет всегда открыта для пятикратной молитвы, — говорит Мухаммед Исламов.

В больнице имени Н.А. Семашко в Симферополе появилась комната для намазов В больнице имени Н.А. Семашко в Симферополе появилась комната для намазов

Отметим, что в Крымской республиканской клинической больнице имени Н.А. Семашко также появилась комната для молитв для православных христиан. Она располагается рядом с комнатой для намазов.

фото: пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма

В больнице имени Н.А. Семашко в Симферополе появилась комната для намазов

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