В Большой Ялте до конца сентября остановлены все стройки. А «кто не спрятался», заплатит штрафы

В Большой Ялте до 30 сентября останавливаются все строительные площадки. Как уточнили в администрации курортного города, вне зависимости от их размеров и формы собственности. Исключение — объекты ФЦП, объекты, реализуемые за счет бюджетов, участники СЭЗ (с согласования администрации). Все исключения – ЗДЕСЬ . А вот кого нет в этом списке… стройки должны быть уже заморожены и законсервированы.

Впрочем, ялтинцы сообщают: многие стройки как работали, так и работают. С запретами администрации рабочие не знакомы.

Постановление подписала еще 29 апреля, то есть застройщики предупреждены за месяц. Этого времени вполне достаточно, чтобы подготовиться и законсервировать объекты. Контроль исполнения постановления — ежедневно! На нарушителей сотрудники департамента мунконтроля будут составлять акты и передавать их в Госстройнадзор. В дальнейшем планируем внести изменения в Правила благоустройства, чтобы сотрудники департамента муниципального контроля имели полномочия составлять не акты, а протоколы по статье 3.11 Закона Республики Крым об административных правонарушениях с наложением штрафов до 5 тысяч рублей. Штрафовать при этом можно хоть каждый день, — пригрозила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Проверки начинаются. Уже завтра глава ялтинской администрации отправится в Форос. Намек Павленко на стройплощадку в Форосском парке более чем очевиден:

Завтра буду в Форосе – объект должен быть законсервированным, работы остановлены, а парк гостеприимно открыт.

Фото: страница в Facrbook Я.Павленко.