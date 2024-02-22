В Большой Ялте началась масштабная «отработка» объектов незавершённого строительства

В ходе совместной с министерством жилищной политики Крыма отработки в Большой Ялте установлено… 134 объекта незавершённого строительства. Большинство долгостроев и недостроев – родом из украинских времен.

Ищем собственников долгостроев Большой Ялты. По поручению Главы Республики работу ведем совместно с минжилполитики. Всего выявили 134 долгостроя – от бетонных гаражей до многоэтажных комплексов. Большинство появилось в украинский период, несколько остались ещё с советских времён, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она также уточнила, что выявленные объекты условно разделены на группы: те, что можно достроить, те, что по различным причинам достроить нельзя (по большинству есть судебные иски), и те, по которым окончательное решение пока не принято.

Янина Павленко также добавила, что с установленными собственниками уже идёт работа – обсуждается судьба строений, задействованные в процессе сотрудники структурных подразделений администрации Ялты готовы оказать содействие в подготовке документов и разработке «Дорожной карты».

Остальным даю месяц – ждём в администрации, — подытожила руководитель Большой Ялты.

Телефон для связи: +79789009195. Со списком объектов можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Фото: Telegram-канал Я.Павленко.