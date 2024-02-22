Прямо сейчас:
Главная | Бизнес | Строительство в Крыму | В Большой Ялте началась масштабная «отработка» объектов незавершённого строительства
актуально в республике
В Большой Ялте началась масштабная «отработка» объектов незавершённого строительства

В Большой Ялте началась масштабная «отработка» объектов незавершённого строительства

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 14:22 22.02.2024

В ходе совместной с министерством жилищной политики Крыма отработки в Большой Ялте установлено… 134 объекта незавершённого строительства. Большинство долгостроев и недостроев – родом из украинских времен.

Ищем собственников долгостроев Большой Ялты. По поручению Главы Республики работу ведем совместно с минжилполитики. Всего выявили 134 долгостроя – от бетонных гаражей до многоэтажных комплексов. Большинство появилось в украинский период, несколько остались ещё с советских времён, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

В Большой Ялте началась масштабная «отработка» объектов незавершённого строительства

Она также уточнила, что выявленные объекты условно разделены на группы: те, что можно достроить, те, что по различным причинам достроить нельзя (по большинству есть судебные иски), и те, по которым окончательное решение пока не принято.

В Большой Ялте началась масштабная «отработка» объектов незавершённого строительства

Янина Павленко также добавила, что с установленными собственниками уже идёт работа – обсуждается судьба строений, задействованные в процессе сотрудники структурных подразделений администрации Ялты готовы оказать содействие в подготовке документов и разработке «Дорожной карты».

В Большой Ялте началась масштабная «отработка» объектов незавершённого строительства

Остальным даю месяц – ждём в администрации, — подытожила руководитель Большой Ялты.

В Большой Ялте началась масштабная «отработка» объектов незавершённого строительства

Телефон для связи: +79789009195. Со списком объектов можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

В Большой Ялте началась масштабная «отработка» объектов незавершённого строительства

Фото: Telegram-канал Я.Павленко.

Просмотры: 24

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Ялта

Комментарии для сайта Cackle
Ялта
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.