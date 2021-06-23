В Британии уверяют: никакого инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море не было

В чем смысл такого отрицания происшедшего.

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что эсминец «Defender» королевских ВМС, пересекший российскую границу в Черном море сегодня днем, не нарушил нормы международного права. Корабль просто «совершил обычный транзит из Одессы в Грузию через Черное море». Об этом сообщается на официальной странице пресс-службы Минобороны Великобритании в Twitter.

Предупредительных выстрелов по эсминцу Defender сделано не было. Корабль Королевского военно-морского флота Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, — говорится в заявлении.

То есть, по логике англичан, «что такое» в Черном море было, но никак не инцидент, связанный с нарушением границ. В чем смысл отрицать то, что произошло и зафиксировано? Однако своя логика в этом есть. Великобритания не признает российский статус Крыма, поэтому не видит никаких российских границ в этом месте (напомним, инцидент произошел близ мыса Фиолент). Отсюда и демонстративное поведение. Причем и капитана эсминца, и официальных лиц в Лондоне. Там вспомнили о термине «морское право».

Соединенное Королевство будет продолжать придерживаться норм международного морского права. Об этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в среду, комментируя инцидент с британским эсминцем «Defender», который произошел ранее в районе полуострова Крым.

Мы делаем все необходимое, чтобы гарантировать, что мы не стремимся к эскалации, не провоцируем. Но мы не уклонимся от соблюдения международного права и наших прав на море, — сказал он, выступая в Палате общин британского парламента.

Британская сторона утверждает, что эсминец выполнял «мирный проход через территориальные воды Украины«. По ее версии, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону корабля, а «проводили учебные стрельбы«. Как говорится, никаких претензий.

Остаются вопросы:

— А что же тогда бравый эсминец «Defender», поджав хвост, умчался куда подальше от Крыма, раз никакого «огня» не было?

— Раз это «украинские территориальные воды», почему ни один корабль НАТО не рискует туда заходить (провокация британского эсминца – не в счет)?

— Что заявит Лондон (да и Киев тоже), когда будет открыт огонь на поражение?

Ответы – пока придумайте сами. А в качестве информации к размышлению — несколько комментариев по поводу инцидента у берегов Крыма.

Это вопиющие нарушение международных норм и стандартов. Подобными безграмотными поступками они могут спровоцировать серьезный конфликт… Защищайте свою территорию, не лезьте в Черное море, — сенатор от Крыма Сергей Цеков. Что там делал британский эсминец в наших территориальных водах — у мыса Фиолент в Черном море? Защищал безопасность Британии? Конечно, нет. Британия, как известно, лежит в совсем других морях. Демонстрировал гордый флаг прежней «царицы морей»? Так давно уже Британия — не царица. Поэтому единственный ответ – устраивал провокацию, проверял реакцию России, создавал основу для нового международного скандала и нового приступа антироссийской истерии, — сенатор Алексей Пушков. Наши военные поступили абсолютно правильно. Казусом Белли это не является, а является проявлением крайней агрессивности НАТО. Это очень хорошая иллюстрация к выступлению министра обороны Шойгу и начальника Генерального штаба Герасимова на сегодняшней конференции по международной безопасности в Москве, где они говорили о том, что НАТО является одной из главных угроз мира, — политолог Сергей Марков. Сейчас нужно нашему МИДу заявить протест, пусть это будет 1005-е «китайское» предупреждение, но обязательно нужно вызвать посла Великобритании – пусть отчитается за действия своих подопечных, и так далее. Ну а мы показали, что «мы вас не звали, а вы приперлись», еще и нагадили нам, как какая-то паршивая скотина, другого слова я подобрать не могу. Действия наши совершенно оправданы и нормальные, мы им сказали: «Ребята, придете – получите». Россию надо уважать с теми территориальными водами, которые у нее существуют, — адмирал Владимир Комоедов. Британский эсминец надо было задерживать или повреждать и задерживать. Нарушитель на 3 км углубился в наши территориальные воды. Ушёл после предупредительной стрельбы пограничного катера и бомбометания с воздуха, — телеведущий Евгений Попов.

Источники комментариев: ТАСС, RT, «Политнавигатор».