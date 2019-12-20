В центре Севастополя открылся продуктовый центр Общественного Движения «Доброволец»

Социальные цены как предновогодний подарок.

Как сообщает пресс-служба Общественного Движения «Доброволец», 20 декабря в центре Севастополя, на улице Гоголя открылся новый продуктовый пункт «Добровольца».

Открытие, даже в тестовом режиме, стало полной неожиданностью для жителей центра Севастополя, привыкших к достаточно высоким ценам на продукты. Специальные цены для участников Общественного Движения «Доброволец» — приятный бонус в работе нашего социального проекта «Продуктовое обеспечение». Приехав в пункт на 15 минут, получила шквал благодарности, — делится впечатлениями сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова.

По ее словам, в преддверии Нового года магазин стал настоящим подарком горожанам. Продуктовый центр «Добровольца» расположен по адресу: ул. Гоголя, 29 (напротив «Горячего хлеба»).

В этом продпункте сконцентрируем всю продуктовую социальную программу — здесь будут бесплатно отовариваться маленькие боксеры, дзюдоисты, футболисты. А также семьи погибших ребят на Донбассе. Четыре семьи находятся уже пятый год на ежемесячном продуктовом обеспечении «Добровольца», — рассказывает лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

По его словам, каждый посетитель здесь обратит внимание не только на доступные цены, но и узнает больше об Общественном Движении «Доброволец», которое уже более 5 лет работает на благо Севастополя.

Работа ведётся пока в тестовом режиме. Изучаем спрос ,принимаем заявки и пожелания от людей. Спрос превысил все наши ожидания. Севастопольцам крайне необходимы подобные проекты, — подчеркивает Дмитрий Голиков. — Что касается цен для добровольцев — сахар 19.90 руб. Хлеб белый и черный — 7.00 руб. Яйца — 58 руб. Множество других продуктов по доступным ценам Присоединяйтесь, работаем для Вас!

Пресс-служба «Добровольца» отмечает ажиотаж, вызванный открытием продцентра. Людей в первый день его работы было так много, что активистам пришлось помогать продавцам.

Чтобы максимально комфортно организовать работу социального торгового пункта, руководитель социального направления нашей организации — депутат Ленинского МО Оксана Наседкина лично стала за прилавок, — рассказали общественники.

Тем временем Дмитрия Голикова уже засыпали вопросами: будут ли открыты аналогичные продуктовые центры «Добровольца» в Гагаринском и Нахимовском районе Севастополя?