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В центре Симферополя – дорожные работы. Проезд по улице Гоголя закрыт

В центре Симферополя – дорожные работы. Проезд по улице Гоголя закрыт

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:08 08.10.2021

Администрация Симферополя информирует о временном ограничении движения транспортных средств на участке автомобильной дороги по улице Гоголя (от проспекта Кирова до улицы Павленко, включая пересечение улиц Павленко — Гоголя), в связи с проведением дорожно-ремонтных работ.

В центре Симферополя – дорожные работы. Проезд по улице Гоголя закрыт

Ограничение движения введено на месте проведения работ сегодня утром. Продлится оно до 6 часов утра понедельника, 11 октября.

В центре Симферополя – дорожные работы. Проезд по улице Гоголя закрыт

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на месте проведения ремонтных работ, департаментом городского хозяйства по согласованию с ГИБДД разработана схема организации дорожного движения и объезда перекрываемого участка улично-дорожной сети, — отметили в администрации крымской столицы.

В центре Симферополя – дорожные работы. Проезд по улице Гоголя закрыт

Движение автобусов по муниципальным автобусным маршрутам №52 «ул. Первой Конной армии — ул. Кубанская», №61 «Свобода — ул. Кара Дениз», №67 «ул. Данилова — Давидовка» на период ограничений в сторону ж/д Вокзала будет осуществляться по улицам Маяковского, Жуковского и Александра Невского.

В центре Симферополя – дорожные работы. Проезд по улице Гоголя закрыт

В сторону площади Амет-Хана Султана движение общественного транспорта организовано: по бульвару Ленина, улицам Карла Маркса, Жуковского, Александра Невского, переулку Совнаркомовскому, площади Советской, проспекту Кирова, площади Амет-Хана Султана.

В центре Симферополя – дорожные работы. Проезд по улице Гоголя закрыт

Фото: А.Черниченко, группа в Facebook Чистая столица.

 

В центре Симферополя – дорожные работы. Проезд по улице Гоголя закрыт

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