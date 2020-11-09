В Черном море, близ западного побережья Крыма выявлены источники нефтяных загрязнений

Глобальное потепление и повышение температуры воды в Черном море приводят к тому, что из затонувших много лет назад и законсервированных на дне объектов вновь начали выделяться нефтепродукты, сообщил ТАСС заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.

В течение нескольких последних лет мы наблюдаем, что в Черном море в Каламитском заливе (изгиб берега от Севастополя до Евпатории) из-за прогрева, появления новых течений, которые несут теплую воду на более глубокие слои, появляются новые источники загрязнения. Например, лежит на дне корабль или появилось много лет назад мазутное пятно, из него уже давно выделены все легкие фракции, мазут вязкий и при температуре, которая держалась около дна раньше, был фактически законсервирован. А сейчас он нагревается, и новые объемы веществ выходят на поверхность моря, — рассказал Станичный.

Он пояснил, что его отдел занимается исследованиями процессов и явлений в море с помощью спутниковых данных. Благодаря таким методам в течение последних нескольких лет выделены десятки новых источников пленочных загрязнений на акваториях вблизи Севастополя.

Кроме наблюдения со спутников мы выходим в море и сейчас стараемся понять, что именно за вещества выделяются. На снимках мы видим только пленки, характерные для источников постоянного выделения нефтепродуктов — такие же в Мексиканском заливе или Каспийском море. Но чтобы понять, какие именно вещества, что именно происходит, нужны комплексные исследования. И сейчас мы собираемся изучать эти локальные эффекты. Это достаточно интересно, ранее точно не описано, — отметил ученый.

При этом, добавил Станичный, говорить об объемах выделений, более точных показателях потепления воды и других аспектах явления говорить пока сложно — нужно дополнительное изучение.