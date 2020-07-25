В Черном море испытывают робототехнические комплексы подводного мониторинга

В Черном море проводится эксперимент по быстрому развертыванию системы подводного мониторинга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Военно-технический эксперимент по тестированию системы мониторинга подводной обстановки с использованием разносредных робототехнических комплексов проводится в акватории Черного моря специалистами Минобороны России, предприятий оборонно-промышленного комплекса и ученых военного инновационного технополиса «ЭРА», — отметили в оборонном ведомстве.

В ходе исследования военные совместно с разработчиками будут применять различные робототехнические комплексы и гидроакустические средства, чтобы определить наиболее перспективные. Эксперимент призван показать, насколько хорошо новые подводные роботы смогут распознавать не только крупные объекты, но и малогабаритные робототехнические комплексы противника.

По словам главного конструктора концерна НПО «Аврора» Юрия Рожкова, комплекс, принимающий участие в испытаниях, состоит из двух автономных необитаемых подводных аппаратов: поискового, который способен найти целевые объекты в морской акватории и на дне, и инспекционного, который подходит к обнаруженным объектам и идентифицирует их окончательно с помощью фото- и видеосистем.

Основные средства — это гидролокатор бокового обзора. Также есть система фото- и видеонаблюдения, радиосвязь, гидроакустическая система позиционирования. Они могут определить и передать координаты целевых объектов, — отметил Рожков.

Он уточнил, что система из двух аппаратов универсальна, ее можно запускать с любого судна.