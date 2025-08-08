Прямо сейчас:
фото: pikist.com

В Черном море рыба меняет районы своего обитания — изменение климата, однако…

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:25 08.08.2025

Севастопольские рыбаки заметили, что традиционные для региона виды рыб, например, барабуля и ставрида, мигрируют в другие районы. Возможно, это происходит из-за изменения климата. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал президент ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб.

Сильно изменились календарные показатели (по вылову рыбу — ред.). Глобальное потепление, в том числе, привело к повышению средней температуры морской воды. Рыба к этому очень чувствительна. Она меняет районы, ищет благоприятные условия. <…> Так, барабули и ставриды в прошедшем зимнем сезоне практически не было. Из-за изменившихся условий рыба «прячется». Приходится тратить больше времени, чтобы искать ее и находить в других местах, — сказал он.

По словам Сивочуба, сильнее других зависят от этой миграции рыбаки, которые работают на маломерных судах и собирают прибрежный улов на узкой промысловой полосе.

В целом, оценивая текущий год, собеседник называет его удачным в плане биологического состояния популяции рыбы в Черном море.

Да и для экономики предприятий год благоприятный. Показатели очень хорошие, пусть и далеки от рекордных, — уточнил он.

По его словам, поддержка из федерального и местного бюджетов, которая оказывается отрасли, дала возможность сохранить коллективы, а также содержать суда в рабочем состоянии, не только ремонтировать, но и модернизировать.

Накануне губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе возобновляют социальный проект «Рыбный день», когда по четвергам рыбопромышленные предприятия продают свою продукцию со скидкой в 50%.

