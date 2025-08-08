В Черном море рыба меняет районы своего обитания - изменение климата, однако...

По словам Сивочуба, сильнее других зависят от этой миграции рыбаки, которые работают на маломерных судах и собирают прибрежный улов на узкой промысловой полосе.

В целом, оценивая текущий год, собеседник называет его удачным в плане биологического состояния популяции рыбы в Черном море.

Да и для экономики предприятий год благоприятный. Показатели очень хорошие, пусть и далеки от рекордных, — уточнил он.

По его словам, поддержка из федерального и местного бюджетов, которая оказывается отрасли, дала возможность сохранить коллективы, а также содержать суда в рабочем состоянии, не только ремонтировать, но и модернизировать.

Накануне губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе возобновляют социальный проект «Рыбный день», когда по четвергам рыбопромышленные предприятия продают свою продукцию со скидкой в 50%.

источник: РИА Новости Крым