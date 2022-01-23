В Черном море загорелся танкер

В ночь с 22 на 23 января в Черном море, на входе в Керченский пролив, в 5 км от мыса Железный рог (Тамань) загорелся танкер «Almuntazah» под флагом Коморских островов. По информации Росморречфлота, танкер перевозил более 700 тонн мазута. В числе экипажа — семь граждан России.

Экипаж эвакуирован на буксир «Бритиш» под флагом Молдовы; пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Отмечается, что с порта города Новороссийск к месту прибыли два многофункциональных аварийно-спасательных судна «Спасатель Демидов» и «Меркурий». При первичном визуальном осмотре наблюдалось незначительное задымление.

«Интерфакс» уточняет: по данным капитана, пожар был в машинном отделении. К тушению пожара были привлечены 27 человек и три единицы техники. Сейчас судно находится на якорной стоянке в 8 милях от порта «Тамань». По факту возгорания Следственный комитет начал доследственную проверку.

По предварительным данным следствия, 22 января текущего года в вечернее время в машинном отделении танкера Almuntazah под флагом Коморских островов в двух милях от мыса Железный рог п. Волна Темрюкского района Краснодарского края произошло возгорание. Пострадавших нет, угрозы окружающей среде не фиксировалось. Следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте работают на месте происшествия, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщает PortNews .

Сейчас танкер находится на якорной стоянке. По предварительной информации, судовладелец собирается высадить экипаж на борт танкера для обследования.

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