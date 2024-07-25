Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Черноморском районе Крыма спасают рыбу от замора
актуально в республике
В Черноморском районе спасают рыбу от замора
фото: pikist.com

В Черноморском районе Крыма спасают рыбу от замора

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:18 25.07.2024

Установки для насыщения воды кислородом задействовали в Черноморском районе Крыма из-за гибели рыбы в одном из лиманов. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации района.

С помощью компрессоров запустили процесс аэрации, чтобы рыбы дышали кислородом и выдыхали углекислый газ, — приводятся в сообщении слова заместителя главы администрации Александра Дудинова.

Отмечается, что рыба гибнет из-за аномально жаркой погоды. Температура воды достигает плюс 30-31 градуса. Высокие температуры приводят к гниению водорослей, что вызывает резкое выделение сероводорода и падение уровня кислорода.

Местные жители, предприниматели, волонтеры и отдыхающие собирают рыбу, чтобы на солнце она не начала разлагаться. Пробы воды и рыба отправлены на анализы.

источник: ТАСС

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: рыболовство в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
рыболовство в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.