В Черноморском районе Крыма строго наказали наркосбытчика

На «подумать над своим поведением» у парня есть 8,5 лет.

В Черноморском районе суд рассмотрел уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя. Он признан виновным по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Судом установлено, что осужденный летом 2023 года сбыл два свертка наркотического средства N-метилэфедрон своему знакомому. Он же стал участником преступной группы, осуществляющей незаконный сбыт наркотических средств на территории Республики Крым посредством сети «Интернет». В августе минувшего года осужденный, по указанию куратора, в целях сбыта наркотического средства «каннабис» оборудовал тайник, однако довести свой преступный умысел до конца он не смог, поскольку был задержан сотрудниками отдела полиции, – сообщили в прокуратуре РК.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.