В Черноморском районе Крыма за незаконный лов креветки осудили браконьеров

В Черноморском районе Крыма осуждены двое местных жителей за незаконную ловлю креветки и иных биоресурсов(ч. 3 ст. 256 УК РФ).

Судом установлено, что в июне текущего года осужденные, снарядившись ловушечным орудием типа «Вентерь», осуществили добычу креветки черноморской травяной, бычка травяника, атерины черноморской, глазчатого губана, травяного краба в акватории озера Донузлав Черного моря, которое является местом нереста и путем к нему указанных видов биоресурсов, причинив ущерб в размере более 270 тыс. рублей, — сообщили подробности в прокуратуре.

С незаконно добытым уловом мужчины были задержаны сотрудниками пограничного контроля ФСБ. Осужденные свою вину признали в полном объеме, добровольно возместили причиненный ущерб.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновных к 2 годам лишения свободы условно с испытательными сроками на 1 год и 6 месяцев каждого. Приговор в законную силу не вступил.