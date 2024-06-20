В Черноморском районе суд дал последний шанс на исправление дебоширу из Геленджика

В Черноморском районе житель Геленджика осужден за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Уточним – осужден условно и с испытательным сроком. Шанс подумать над своим поведением и исправиться.

Судом установлено, что в сентябре прошлого года осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего конфликта нанес потерпевшему множественные удары кулаками в область лица и головы, причинив переломы костей черепа и открытую черепно-мозговую травму, — сообщили в прокуратуре РК.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Приговор в законную силу не вступил.

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