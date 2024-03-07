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В Черноморском районе водитель, по вине которого погиб пассажир автомобиля, отправился в колонию
Фото: ГИБДД

В Черноморском районе водитель, по вине которого погиб пассажир автомобиля, отправился в колонию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 12:38 07.03.2024

В Черноморском районе суд вынес приговор в отношении водителя – виновника ДТП. Он признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Судом установлено, что в начале мая 2021 года подсудимый, двигаясь по автодороге «Черноморское — Евпатория» на автомобиле ВАЗ 21140, не уступил дорогу автомобилю «Лада Веста» и допустил с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля ВАЗ 21140 от полученных трав скончался, второму пассажиру этого автомобиля причинен тяжкий вред здоровью, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года и 6 месяцев.

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Судом удовлетворены исковые заявления двух потерпевших о взыскании с осужденного морального вреда в сумме 800 тыс. рублей каждому. Приговор в законную силу не вступил.

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