В честь Дня защитника Отечества в Симферополе прошла церемония вручения государственных наград

Глава РК Сергей Аксёнов накануне празднования Дня защитника Отечества вручил крымчанам заслуженные награды. Глава Крыма выразил благодарность всем присутствующим за то, что в непростое для страны время они проявляют четкую гражданскую позицию и патриотизм.

Кто-то идет на передовую, а кто-то остается в тылу создавать необходимые условия для обеспечения фронтовых нужд. Все россияне, как один, трудятся для Победы, – сказал Глава Республики.

Он подчеркнул, что сегодня никто не остается в стороне:

Те, кто выполняет свой воинский долг, – настоящие мужчины, настоящие защитники Отечества, благодаря которым у нас сохраняется мирное небо над головой как в Крыму, так и в стране в целом.

Сергей Аксёнов также акцентировал важность достижения всех целей специальной военной операции, поставленных Президентом России Владимиром Путиным.

Мы продолжаем поддерживать нашего Лидера и его решения, Вооруженные Силы Российской Федерации, наших воинов. Это основная задача для всех. Победа будет за нами! – добавил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов почтил память павших бойцов, отметив их смелость, доблесть и верность своему долгу.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, защиту государственных интересов и в связи с Днем защитника Отечества Сергей Аксёнов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Крым: орден Мужества, ордена «За верность долгу», медали «За защиту Республики Крым», медали «За мужество и доблесть», Почетные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.