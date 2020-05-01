В честь юбилея Победы над знаковыми высотами «Артека» 1 мая взвились Красные Знамена

1 мая над природными достопримечательностями «Артека» и Южного берега Крыма – Адаларами и Аю-Дагом – как символ Великой Победы — взвились Красные Знамена. Водружая алое полотнище над скалами-близнецами, директор «Артека» Константин Федоренко поздравил всех с наступающим Днем Победы: ветеранам и участникам Великой Отечественной войны он пожелал здоровья и благополучия, а наследникам Победы – помнить и гордиться.

Восхождение на Адалары совершили и артековские вожатые. Участники акции дошли на катере до большой скалы и поднялись на самую высокую точку с помощью альпинистского снаряжения.

Я вспоминаю учебник начального класса. Одной из тем в нем было водружения Знамени Победы над Рейхстагом. Эта фотография до сих пор в моей памяти. История об этом событии передавалась от дедушек и бабушек моим родителям, от родителей – ко мне. Сейчас я рассказываю своим детям, как 1 мая 1945 года тремя героями Великой Отечественной войны был совершен этот подвиг, – рассказал Константин Федоренко. – Память цепляется за символы. Как мне кажется, Знамя Победы символизирует подвиг всего советского народа и сохраняет историческую справедливость в наше время.

Уже на вершине руководитель МДЦ передал «эстафету» артековской семье, которая по собственному семейному обычаю каждую весну поднимает копию Знамени Победы на излюбленном символе «Артека» – горе Аю-Даг, подняться на вершину которой является мечтой и честью для каждого артековца.

Вот уже 12 лет поддерживает традицию, зародившуюся когда-то в поселке Гурзуф, семья Воробьевых. В том году почетную миссию выполнили Ирина, Александр, их дети и племянники Вероника, Кирилл, Илья и Даниил…

12 лет назад 9 мая у нас родился сын Илья. Красный флаг над Аю-Дагом для нашей семьи – это символ мира, символ того, что жизнь продолжается. А еще это уважение к прошлому, к своему народу и к стране, – говорит завуч школы «Артека» Ирина Воробьева. – Флаг на Аю-Даге видно во всем «Артеке» и в Гурзуфе. Пусть каждый, кто его увидит, вложит в него свой смысл. Я думаю о том, что Родина и род – слова близкие, схожие и по звучанию, и по смыслу. В крепкой семе всегда будет крепкая личность, крепкий гражданин, а такие люди будут поддерживать крепкую державу.

На самой вершине горы члены семьи оставили камешки, взятые у подножья. Они верят, что их загаданные желания обязательно сбудутся. Символ Победы артековская семья водрузила над огромными валунами, которые видны из каждой точки «Артека» и Гурзуфа. В Год Памяти и Славы две важных, созвучных друг другу традиции – артековская и семейная – объединились, чтобы показать, что из семейных историй складывается история большой страны, из семейной памяти – наша общая память.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».