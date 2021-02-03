В четырех селах Советского района Крыма строятся три модульных ФАПа и врачебная амбулатория

Ввод новых объектов в эксплуатацию запланирован на 2021 год.

В четырех населенных пунктах Советского района Крыма идет строительство трех модульных фельдшерско-акушерских пунктов и одной врачебной амбулатории. Мероприятия реализуются в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». Об этом рассказала главный врач ГБУЗ РК «Советская районная больница» Светлана Миркулова.

По ее словам, в селах Алмазное, Ровенки и Октябрьское уже установлены модульные здания современных ФАПов. В эксплуатацию объекты будут введены после дооснащения необходимым медицинским оборудованием и благоустройства территорий, прилегающих к новым объектам. В селе Пушкино уже установлены сваи под модульное здание врачебной амбулатории. Кроме того, запланированы мероприятия по благоустройству прилегающей территории.

Как сообщила Светлана Миркулова, новые медорганизации модульного типа сменят устаревшие ФАПы и амбулаторию. На работу в них перейдет уже существующий медицинский персонал, который в конце 2020 года пополнился молодым специалистом – фельдшером. Фельдшер приступил к выполнению служебных обязанностей во врачебной амбулатории села Пушкино.

Введение в эксплуатацию современных модульных фельдшерско – акушерских пунктов и врачебной амбулатории, оснащенных всем необходимым оборудованием, повысит качество и доступность медицинской помощи для жителей сел Советского района, — подчеркнули в минздраве РК.

Полное завершение строительных работ и ввод модульных зданий в эксплуатацию запланировано на 2021 год.