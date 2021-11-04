Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В День народного единства в Керчи прошла акция «Триколор»

crimeapress_news

verevo
В День народного единства в Керчи прошла акция "Триколор"

В День народного единства в Керчи прошла акция «Триколор»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:19 04.11.2021

В Керчи в День народного единства прошла акция «Триколор». Жителям и гостям города раздали ленты, символизирующие российский флаг и брелоки с надписью «Процветание в единстве». Эта фраза является девизом герба Республики Крым и обозначает надежду на единение трёх основных народов, населяющих полуостров: русских, украинцев, крымских татар.

Мероприятие провели на Центральном рынке города, а также в Комсомольском парке. Одним из главных атрибутов праздника стала ленточка-триколор, символизирующая единение народа, уважение и гордость к своей стране и символике.

Керчане с позитивом присоединились к акции и с благодарностью приняли сувениры, — рассказали в администрации города.

В День народного единства в Керчи прошла акция "Триколор"

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Этот праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Эта победа положила конец Смутному времени и помогла восстановить российскую государственность.

В День народного единства в Керчи прошла акция "Триколор"

Фото: администрация Керчи.

В День народного единства в Керчи прошла акция "Триколор"

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

реклама в крыму
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.