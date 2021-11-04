В День народного единства в Керчи прошла акция «Триколор»

В Керчи в День народного единства прошла акция «Триколор». Жителям и гостям города раздали ленты, символизирующие российский флаг и брелоки с надписью «Процветание в единстве». Эта фраза является девизом герба Республики Крым и обозначает надежду на единение трёх основных народов, населяющих полуостров: русских, украинцев, крымских татар.

Мероприятие провели на Центральном рынке города, а также в Комсомольском парке. Одним из главных атрибутов праздника стала ленточка-триколор, символизирующая единение народа, уважение и гордость к своей стране и символике.

Керчане с позитивом присоединились к акции и с благодарностью приняли сувениры, — рассказали в администрации города.

День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Этот праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Эта победа положила конец Смутному времени и помогла восстановить российскую государственность.

Фото: администрация Керчи.