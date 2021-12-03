В День неизвестного солдата в МДЦ «Артек» прошли акции памяти

МДЦ «Артек» вместе с всей страной отмечает особую памятную дату – День неизвестного солдата. Ученики школы «Артека» и ребята, которые только вчера приехали в детский центр, приходят к памятнику Неизвестному матросу, чтобы в минуте молчания склонить головы и почтить бессмертный подвиг тех, кто погиб, защищая Родину, и чье имя осталось неизвестным.

События, которые сегодня проводятся в «Артеке», позволят юным наследникам Великой Победы вспомнить героическую историю нашей страны и задуматься над тем, как сохранить память о Великой Отечественной войне, о тех, кто не вернулся с ее фронтов. Каждый год ведется работа по поиску и установлению имен неизвестных и пропавших без вести защитников Отечества. К этому поиску активно подключаются и в «Артеке» – дети учатся работать с поисковыми сайтами, ищут родных и близких, а затем помогают это сделать своим знакомым и друзьям. Мы, взрослые, сделаем все, чтобы память об этом подвиге передать новым поколениям. Поэтому никогда по всей России не погаснут Вечные огни, – цитирует пресс-служба директора «Артека» Константина Федоренко.

У памятника Неизвестному матросу артековцы провели реквием Памяти. Ребята спели песни, прочитали отрывок «Помните» из поэмы Роберта Рождественского «Реквием», рассказали историю матроса-героя.

Памятник Неизвестному матросу был открыт в детском центре 13 июля 1962 года в память о подвиге героя, отдавшего жизнь за Родину. В феврале 1943 года у берегов «Артека» состоялся неравный бой, в котором два эсминца Черноморского флота противостояли немецким самолетам и вражеской береговой артиллерии. 24 февраля 1943 года в этом бою погиб матрос-черноморец. Волны вынесли его на артековский берег, а его имя осталось неизвестным. Подвиг героически сражавшегося воина навсегда вошел в историю детского центра.

Дети почтили память воинов, отдавших жизнь за Родину и возложили цветы к мемориалу. Своей акцией ребята показали, насколько важно хранить память о героях и знать историю своей страны.

Сегодня мы отдали дань памяти воинам, которые погибли, защищая Родину. Война унесла много жизней, имена многих людей, которые внесли свой вклад в Победу, неизвестны. Важно помнить о событиях Великой Отечественной войны и наших героических предках, – говорит ученик 9 класса Григорий Филиппов.

В память о подвиге солдат, чьи имена остались неизвестными, во всех детских лагерях «Артека» прошла минута молчания.

Справочно:

День неизвестного солдата учрежден в 2014 году. Дата выбрана не случайно: 3 декабря 1966 года прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

фото: пресс-служба МДЦ «Артек»