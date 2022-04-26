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В День Победы в Симферополе пройдет «Бессмертный полк»

В День Победы в Симферополе пройдет «Бессмертный полк»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:45 26.04.2022

Акция памяти «Бессмертный полк» проходит в День Победы по всей России и во многих зарубежных странах. В акции принимают участие все, для кого важна и дорога память о судьбе наших воинов – дедов и прадедов, защищавших свои семьи, свою Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Последние два года акция проводилась в онлайн формате, но в этом году акция состоится в классическом варианте.

«Бессмертный полк» – это символ непобедимости человеческого духа, беззаветной отваги и мужества. Это память о храбрости, стойкости, единстве и сплоченности перед лицом врага, трудолюбии, терпении и самоотверженности.

В День Победы в Симферополе пройдет «Бессмертный полк» В День Победы в Симферополе пройдет «Бессмертный полк» В День Победы в Симферополе пройдет «Бессмертный полк»

В Симферополе организацию и проведение акции «Бессмертный полк» с 2015 года доверяют студенческим отрядам. На данный момент штаб студенческих отрядов Республики Крым совместно со штабом студенческих отрядов Крымского федерального университета им.В.И. Вернадского и штабом студенческих отрядов Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова уже приступили к формированию волонтерского корпуса из обучающихся высших учебных заведений для сопровождения колонны Бессмертного полка и волонтерского обеспечения его работы.

Студенты выполняют важную задачу – удерживают проходы в колонне для медиков и представителей технических служб, формируют живые коридоры для обеспечения выхода участников «Бессмертного полка» после возложения цветов к Вечному огню, работают на горячей линии «Бессмертного полка», – рассказал руководитель Крымского регионального отделения Российских Студенческих Отрядов Владимир Кайданский.

Более подробную информацию о проведении и участии в акции «Бессмертный полк» в г. Симферополе Вы можете узнать по телефону горячей линии +7 978 549 1945.

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фото: пресс-служба Крымского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»


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