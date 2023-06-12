В День России артековцам вручили первые паспорта граждан Российской Федерации

«Артек» продолжает принимать участие в программе Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» «Мы – граждане России!». В День России в торжественной обстановке первые паспорта получили 13 артековцев, которым исполнилось 14 лет. Участие в церемонии приняли представители МВД по Республике Крым и «Движения Первых», директор Международного детского центра. Событие организовано при поддержке Министерства просвещения РФ.

У каждого из нас есть такое понятие как Родина. И мы гордимся тем, что наша Родина – могучая, справедлива, великая Россия. Сегодня паспорта, которые вы получите впервые, дают вам не только права, но и обязательства. С сегодняшнего дня вы стали немного старше, это еще один шаг во взрослую жизнь. У вас появится документ, который будет удостоверять вашу личность. Поздравляю вас с великим днем – Днем России. Поздравляю с тем, что вы и ваши родители приняли решение получить паспорта в этом знаковом месте, в «Артеке», и в этот знаковый день. Всех вам благ и успехов, – поздравил артековцев с важным событием начальник управления по вопросам миграции МВД по РК Николай Скоба.

Лилиана Ефремова, заместитель председателя Совета регионального отделения РДДМ «Движение Первых» города Севастополя, отметила, что особая гордость – в этот день получить свой первый документ и первую возможность расширить горизонты.

Сегодня ты получил паспорт гражданина Российской Федерации, а завтра подал свой проект на грант. А через какое-то время ты впервые попробовал себя в трудовой деятельности. У тебя теперь больше возможностей и шансов проявить себя, заявить о своей деятельности, о своих желаниях и мечтах. Поэтому дерзай, оставайся смелым и будь первым в каждом своем действии, – пожелала она каждому из артековцев.

Обращаясь к участникам торжественного события, директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко отметил:

Наша страна – Российская Федерация с многомиллионным народом, который чтит традиции. А мы стараемся передавать их вам, в том числе и на территории «Артека». Традиции – это, конечно, наша семья, наша Родина, отношение к нашей стране. Еще это труд, здоровье, служение нашей стране. Я искренне всех вас поздравляю с Днем России. Я очень надеюсь, что вручение паспортов в Международном детском центре станет традиционным. Это событие – начало осознанной гражданственности, осознанного влияния на процессы в государстве, на выборы, на его экономическое и социальное развитие. Сегодня это возможно и с непосредственным вашим участием.

В рамках события состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации, взрослые и дети вместе исполнили Государственный гимн Российской Федерации.

С памятным событием артековцев поздравили соотрядники и творческие коллективы. Четырнадцатилетие по праву считается переходным этапом к взрослой жизни, а получение основного документа остается в памяти на всю жизнь. Артековцы пообещали хранить верность Российской Федерации, быть достойными гражданами России, верно и преданно служить Отечеству, защищать его интересы, безопасность и независимость, делать все для процветания России и ее лучшего будущего.

В этом году свои первые паспорта получат свыше 150 тысяч подростков во всех 89 регионах страны, а каждый этап Всероссийской акции «Мы — граждане России!» будет приурочен к знаковым датам России.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».

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