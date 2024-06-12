В День России всех артековцев объединила игра «Русское подворье»

В парке детских лагерей «Горный» МДЦ «Артек» развернулась познавательно-игровая программа «Русское подворье». Здесь разместились около 60 локаций, которые стали ярким наполнением праздника. Лейтмотив праздничного дня – знакомство с культурой, историей и традициями многонациональной России, демонстрация достижений российского народа, формирование гордости за свою малую Родину и страну в целом.

Воспитание гражданских, патриотических качеств у подрастающего поколения – одна из наших актуальнейших задач. Детям необходимо знать историю своей страны, своей малой родины, беречь и приумножать её духовный потенциал, стремиться сохранять славные страницы истории для следующих поколений. Для воспитанников «Артека» созданы все возможности и условия для расширения знаний в различных областях, в том числе истории родного края и России в целом, – отмечает директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

Гуляния начались с просмотра концертной программы. Свое творчество продемонстрировали детские художественные коллективы – участники фестиваля «Содружество Артек».

Наш образцовый хореографический коллектив эстрадного танца «Антарес» сегодня исполнил танец «Вперед, Россия!». В этот значимый для всех нас день мы зарядили всех артековцев хорошим настроением своими танцами. Россия – это моя Родина, и я горжусь ею, – поделилась Арина Безносова, г. Омск.

Затем все отряды поделились на группы, получили карту «Русского подворья» с обозначением и перечнем локаций и отправились в путешествие. Задача команды – пройти как можно большее количество активных точек, набрать максимальное количество жетонов и стать победителем игровой программы.

На площадке «Мастеровая слобода» артековцы посетили локации «Арт-объект «Артек»-99», «Кузница», «Народные промыслы России», «Хохлома. Раскраска арт-объектов «Матрешки», «Гончарная мастерская», «Памятники – символы России».

На локации «Под крылом Жар-птицы» артековцы смогли познакомиться с народными промыслами России и их отличительными чертами.

Я приехала в «Артек» по программе «Под крылом Жар-птицы». На станции мы рассказываем артековцам про историю возникновения гжеля, золотой хохломы и дымковскую игрушку. После ребята отправляются разукрашивать матрешку, – рассказала Юлия Кабанова, г. Семенов, Нижегородская область.

Особое место в праздничной игровой программе заняло воссоздание наиболее значимых исторических эпох в форме военно-исторической реконструкции. Реконструкторы активно взаимодействовали с участниками игровой программы: проводили мастер-классы, рассказывали о военном деле, исторических событиях, традициях и выдающихся личностях представленной эпохи. Ребята познакомились с такими темами, как Крымская война, гражданская война, Великая Отечественная война, партизанское движение. Здесь ребята увидели макеты стрелкового оружия разных эпох, смогли пострелять из лука, поучаствовать в богатырских боях.

Важными гостями праздника стали ветераны «Артека». Многие из них приехали на праздник со своими внуками.

Мы с моим внуком Ильей приехали на празднование Дня России. Вместе с нами приехали около 30 ветеранов «Артека». Каждый изъявил большое желание принять участие в празднике. Мы с внуком посмотрели, как выливают пули на выставке. А еще артиллерист показал нам, как стрелять из пушки. Внук в восторге, и я вместе с ним, – рассказала Вера Бондарева, председатель ветеранской организации «Артека».

Одна из интересных площадок – локация «Современная армия», где ребята смогли пообщаться с героями нашего времени – представителями ЧВК «Вагнер».

В День России мы с коллегами приехали в «Артек», чтобы показать ребятам современное вооружение армии России. Артековцы активно интересуются целями СВО, сразу видно отличное патриотическое воспитания. В современном мире необходимо рассказывать детям о нашем опыте и знаниях, – сказал военнослужащий с позывным «Хайли».

Здорово, что нам выпала возможность в такой праздник посетить «Русское подворье». Мы посмотрели замечательный праздничный концерт, где выступили танцевальные коллективы из разных городов России. Я успел посетить площадку «Мордовии», нас научили играть в «Курицу и хозяина». А еще я был на площадке «Современная армия», где примерил снаряжение и послушал истории наших военных, – отметил Александр Щетинкин из Московской области.

Площадка традиционных забав и развлечений коренных народов России пригласила артековцев принять участие в танцах, хороводах, исполнении песен. Каждый из детских лагерей посвятил площадку коренному народу: «Башкиры», «Мордовцы», «Якуты», «Чечсенцы», «Осетины», «Калмыкия» и «Башкиры». Воспитанники детского центра познакомились с различными национальными играми, среди которых «Лапта», «Городки», «Резиночка», «Классики», «Вышибала», «Жмурки», «Море волнуется раз», «Горячая картошка» и многие другие.

Мы собрались на «Русской Поляне», чтобы отпраздновать День России! На каждой площадке царит невероятно дружественная и праздничная атмосфера. Мне понравилась площадка «Якутия», нам рассказали интересные факты о якутах, а также показали национальные игры, – поделилась Валерия Викторова из Республики Башкортостан.

Также артековцы смогли принять участие в создании арт-объекта «Россия» и сделать фотографии на память в специальных фотозонах.

День России в «Артеке» завершится зажигательной массовкой. Более 3000 мальчишек и девчонок со всей страны исполнят танцы народов России и традиционные артековские танцы.

Текст и фото: пресс-служба МДЦ «Артек».