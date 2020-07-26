В День Военно-Морского Флота шхуна «Артека» приняла участие в параде в Севастополе

26 июля, в День Военно-Морского Флота в Севастопольской бухте состоялся грандиозный праздник – парад боевых кораблей Краснознаменного Черноморского флота. Среди самых красивых участников парада, парусных судов военно-морских учебных заведений Севастополя, и учебная парусная шхуна «Святая Татьяна» Международного детского центра «Артек».

Степенно и с достоинством заняла «Святая Татьяна» свое место в парадном строю кораблей Черноморского Флота. Рядом – черноморский флагман, гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевые корабли «Пытливый» и «Ладный» – ветераны флотской службы, но крепкие еще бойцы. Дальше молодые адмиралы «Эссен» и «Григорович», а также современнейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов». Всего в параде ко Дню ВМФ в Севастополе приняли участие более 50 кораблей разных типов.

Участие в параде парусной двухмачтовой гафельной шхуны МДЦ «Артек» стало ярким событием. С артековского корабля под белыми парусами на центральную трибуну у Памятника затопленным кораблям сошли участники клуба исторической реконструкции в образах Екатерины Второй, которая внесла огромный вклад в развитие флота России, и ее свиты.

Когда пришло время, «Святя Татьяна» подняла свои крылья-паруса и с достоинством представила Международный детский центр «Артек» – признанный лидер в области возрождения морского патриотического воспитания детей и подростков России.

Шхуна пронесла на своих гафелях флаги Фонда президентских грантов, МДЦ «Артек», Молодежной Морской Лиги и ВВПОД «Юнармия». На ее борту – юнги Молодежной Морской Лиги, участники недавно завершившегося на фрегате «Паллада» кругосветного плавания, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями. Командовал артековским судном капитан Игорь Кондаков в сопровождении руководителя морских программ «Артека», капитана 2-го ранга в отставке Александра Верховского.

Директор «Артека» Константин Федоренко выразил глубокое признание командованию Черноморским флотом, морякам-черноморцам, принявших в своем строю небольшой учебный корабль Международного детского центра на равных.

Международный детский центр и Черноморский флот РФ связывает давняя дружба – моряки-черноморцы взяли шефство над «Артеком» еще в далеком 1932 году, и эта дружба поддерживается и сегодня и только крепнет. Приятно осознавать, что военные моряки так глубоко понимают роль флота в деле патриотического воспитания подрастающего поколения, — отметил Константин Федоренко.

Шхуна была построена на верфи исторического судостроения «Варяг» (г. Петрозаводск) тематическим партнёром детского центра «Молодежная морская Лига» на средства Фонда президентских грантов. Спущена на воду 17 октября 2019 года, успешные ходовые испытания осуществлены на Онежском озере, а затем, преодолев по воде более 4000 км, судно водным путем пришло в «Артек» и пополнило флотилию детского центра. Артековцы под руководством опытных моряков провели завершающие работы, а затем дали шхуне имя – «Святая Татьяна».

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».