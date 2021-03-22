В детских лагерях полуострова студенты Крыма открыли весеннюю смену

В детском лагере «I&Camp» стартовала весенняя смена, где на протяжении недели бойцы студенческих педагогических отрядов Республики Крым организуют отдых для детей со всего полуострова. К своим должностным обязанностям приступили более 30 опытных вожатых.

Для детей подготовлена насыщенная развлекательная программа, продуманная до мелочей. Пока в школах идут каникулы резиденты детского лагеря смогут почувствовать себя настоящими сказочными героями, ведь тематика смены «Хроники Нарнии». На протяжении недели каждый ребенок познает волшебную вселенную, где животные могут разговаривать, магия никого не удивляет, а добро всегда побеждает зло. Также на территории лагеря функционируют различные кружки и мастерские, — отмечают в пресс-службе Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Оnряды».

Что может быть круче школьных каникул, чем каникулы, проведенные в детском лагере? Впереди у детей неделя, насыщенная различными тематическими мероприятиями. Тематика смены – уникальная! Какой ребенок не мечтал попасть в великую Нарнию через платяной шкаф? С нетерпением смену ждали и вожатые, ведь погружаясь в атмосферу детского лагеря, мы переключаемся от учебных будней и тоже в какой-то степени отдыхаем, – отмечает командир студенческого педагогического отряда «Сокол» Александр Кованда.

фото: пресс-служба Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Оnряды»