penoplex
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Детский оздоровительный лагерь «Ласпи» нагрянут с проверкой

crimeapress_news



«Верево Сити»

В Детский оздоровительный лагерь «Ласпи» нагрянут с проверкой

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:44 29.07.2021

Напомним, в социальных сетях и СМИ обсуждалась информация о выявлении в лагере «Ласпи» массового заражения детей коронавирусом — здесь. По словам Губернатора Севастополя, несмотря на официальные комментарии о том, что массового заражения нет, в интернете продолжаются споры по данному вопросу, в связи с чем он поручил вице-губернатору Игорю Михееву лично посетить лагерь и убедиться в соблюдении всех правил.

Несмотря на то, что смена завершается, надо точки над «i» расставить.  Посмотрите все ли там в порядке. Я хочу это понять, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Губернатор поручил объективно оценить условия проживания детей, чтобы в случае необходимости устранить выявленные нарушения.

Мне совершенно не нравится, какой образ формируется по поводу лагеря и отдыха, который мы нашим детям обеспечиваем. Если там действительно есть какие-то недоработки, то их надо оперативно устранить. В следующей смене я лично поеду и посмотрю, какого качества отдых там организовывается, — заявил Михаил Развожаев.

Напомним, севастопольские лагеря работают в режиме обсерватора: сотрудники заезжают туда перед сменой и находятся на территории в течение 21 дня. Весь постоянный персонал вакцинирован. Сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы в августе и сентябре максимальное количество и временных сотрудников — это, как правило, вожатые, — тоже были привиты.

В Детский оздоровительный лагерь "Ласпи" нагрянут с проверкой

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.