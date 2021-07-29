В Детский оздоровительный лагерь «Ласпи» нагрянут с проверкой

Напомним, в социальных сетях и СМИ обсуждалась информация о выявлении в лагере «Ласпи» массового заражения детей коронавирусом — здесь. По словам Губернатора Севастополя, несмотря на официальные комментарии о том, что массового заражения нет, в интернете продолжаются споры по данному вопросу, в связи с чем он поручил вице-губернатору Игорю Михееву лично посетить лагерь и убедиться в соблюдении всех правил.

Несмотря на то, что смена завершается, надо точки над «i» расставить. Посмотрите все ли там в порядке. Я хочу это понять, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Губернатор поручил объективно оценить условия проживания детей, чтобы в случае необходимости устранить выявленные нарушения.

Мне совершенно не нравится, какой образ формируется по поводу лагеря и отдыха, который мы нашим детям обеспечиваем. Если там действительно есть какие-то недоработки, то их надо оперативно устранить. В следующей смене я лично поеду и посмотрю, какого качества отдых там организовывается, — заявил Михаил Развожаев.

Напомним, севастопольские лагеря работают в режиме обсерватора: сотрудники заезжают туда перед сменой и находятся на территории в течение 21 дня. Весь постоянный персонал вакцинирован. Сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы в августе и сентябре максимальное количество и временных сотрудников — это, как правило, вожатые, — тоже были привиты.