В детском центре «Корсунь» прошел IV педагогический форум «Качественное образование – шаг в будущее»

В детском центре «Корсунь» (севастопольский филиал «Артека») состоялся IV педагогический форум «Качественное образование – шаг в будущее». Тема форума – «Региональный компонент воспитательной системы по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Участие в Форуме приняли представители МДЦ «Артек», Симферопольской и Крымской Епархии Русской Православной Церкви, Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, Департамента образования и науки города Севастополя, Духовного управления мусульман Республики Крым и города Севастополь, Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования и других образовательных организаций.

Также участниками форума стали руководители муниципальных органов управления образованием, руководители муниципальных методических служб (центров), участники Совета руководителей образовательных организаций при Совете министров Республики Крым и Совета руководителей образовательных организаций г. Севастополя и другие специалисты. Среди гостей форума – советники по воспитанию, которые проходят обучение в «Артеке».

Разговор о региональной компоненте воспитательной системы – это очень важно и актуально – уверен митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). Он особенно отметил роль «Артека» в сохранении лучших традиций воспитания:

В 90-е годы было отменено воспитание в школах. Можно сказать, что это была ошибка. Если убрать идеологию, опыт воспитания в советской школе поразительный. Самые важные и лучшие мировоззренческие базисные ценности прививались детям. Сейчас воспитание возвращается в школы. Оно было в дореволюционной школе и в лучшие времена советской школы. «Артек» сохранил этот опыт. Честь ему и хвала. Именно «Артек» обучает советников директоров школ по воспитанию. Многое предстоит делать, но начало положено. Низкий поклон «Артеку» и Министерству просвещения за это дело. Роль «Артека» в данной ситуации государствообразующая в сфере воспитания подрастающего поколения.

В рамках форума Владыка Тихон рассказал участникам об исторических парках «Россия – моя история», отдельно остановившись на региональном компоненте в экспозиции парков по всей России.

Приветствуя участников события, заместитель губернатора города Севастополь Игорь Михеев отметил:

Вопрос воспитания особо актуальный для всей социальной сферы. В этом вопросе сделано очень много. Наши советники директоров школ по воспитанию проходили подготовку в Международном детском центре «Артек», который является методической площадкой подготовки наших советников, педагогов, вожатых. Сегодня мы обсудим вопросы региональной компоненты воспитания, духовно-нравственного развития, поделимся опытом и определим планы.

Ценность такого форума состоит в том, что он организован тремя субъектами образования: Республикой Крым, городом Севастополь и Международным детским центром «Артек». Об этом рассказала министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик:

Мы должны обменяться опытом, взять всё положительное из опыта каждого субъекта. Предлагаем создать рабочую группу, которая проведет анализ, определит, что у нас получается, какие есть проблемы. Учитывая эти проблемы, сформируем концептуальную программу, обсудим её, а с 1 сентября оставим в учебном процессе то, что приносит пользу.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».